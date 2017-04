Florin Andone a împlinit azi 24 de ani. Atacantul șochează: ”Am jucat în rahatul fotbalului spaniol”.

Andone este în cădere liberă la SuperDepor. Publicația ”La Voz de Galicia” s-a întrebat, azi: ”Ce se întâmplă cu golgeterul nostru?”, făcând o analiză a căderii „tricolorului” în primele luni din 2017.

În decembrie, când reușise 3 goluri și două assisturi, era declarat jucătorul lunii în LaLiga, întrecându-l pe Messi.

De când Pepe Mel a venit antrenor, regresul vârfului este vizibil. A ajuns pe locul 44 în aceeași ierarhie. În ultimele 8 meciuri, a adunat doar 9 șuturi (50% bine țintite). În 3 partide din această perioadă, nu a tras nici măcar o dată la poartă. În acele jocuri, toate înfrângeri, a intrat ca rezervă: 45 de minute cu Leganés (0-4), 24 cu Celta (0-1) și 18 cu Sevilla (2-4).

8 goluri a marcat Florin Andone în LaLiga 2016-2017, dar numai două în 2017; are 6 meciuri la rând fără reușite

Și totuși, Andone nu și-a pierdut încrederea. ”Niciodată nu m-am îndoit de mine. Am plecat de la zero, am jucat în rahatul fotbalului spaniol și am urcat numai pe propriile forțe. Nimeni nu mi-a făcut niciun cadou. Niciodată”, a declarat Florin jurnalului din Galicia.

”La început, am fost ultimul rahat și iată-mă în Primera. De ce? Pentru că am avut încredere și am muncit. Cum să mă îndoiesc de mine?”.