Florin Andone are ușile închise la Fiorentina. Kalinici a anunțat că nu pleacă în China.

”Rămân la Fiorentina”, a transmis croatul din atacul grupării toscane, prin intermediul impresarului său, Tomislav Erceg. Apoi, Fiorentina a remis un comunicat în care susține punctul de vedere al jucătorului: ”Nu tratăm cu nimeni pentru Kalinici”.

Dacă ar fi plecat Kalinici, Fiorentina avea pregătită o ofertă pentru atacantul românul Florin Andone, sub contract cu Deportivo La Coruna.

Nikola Kalinici a avut ofertă de la gruparea chineză Tianjin Quanjian, echipă pregătită de italianul Fabio Cannavaro, campion mondial în 2006.

Asiaticii i-au oferit vârfului de atacant suma de 10 milioane de euro pentru patru ani de contract plus un bonus de două milioane. Fiorentina ar fi încasat, ca sumă de transfer, 38 de milioane de euro.

Kalinici are o clauză de reziliere a contractului cu Fiorentina, formație care-i are sub contract pe românii Ciprian Tătărușanu și pe Ianis Hagi, de 50 de milioane de euro.