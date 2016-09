Florin Costea revine în fotbal! Cu ce echipă a semnat fostul ”briliant” al Craiovei. Întoarcere după 12 ani!

Atacantul Florin Costea (31 ani) a semnat miercuri un contract cu CSM Râmnicu Vâlcea (Liga 2), club pentru care va evolua măcar până în iarnă. Oficialii din Zăvoi aşteaptă cartea verde de transfer a vâlceanului, pentru a îl putea legitima, anunță saptamana.net.



Născut la Drăgăşani (Vâlcea), Florin şi-a început cariera la Rarora, echipă pentru care a debutat pe când avea doar 16 ani. Din 2004 a ajuns la CSM, unde a stat un an pe tuşă, după o accidentare. A avut evoluţii foarte bune la CSM, după care a fost cumpărat de Universitatea Craiova.

Ulterior, Costea mai jucat la Steaua, CS Turnu Severin, CFR Cluj, Arsenal Tula (Rusia) şi FC Zakho (Iran).

Se antrena de nouă luni cu CSM Rm. Vâlcea

După 12 ani, Florin Costea a revenit la clubul de unde s-a lansat în carieră şi va fi pregătit de tehnicianul cu care a mai colaborat la Turnu Severin, Jerry Gane.

Costea se antrenează cu CSM Râmnicu Vâlcea de nouă luni, după ce a revenit accidentat de la Zakho. Atacantul oltean a jucat în această vară şi în amicale pentru CSM, dar a sperat până în ultima clipă să prindă un contract în Emirate, la clubul unde evoluează şi fratele său, Mihai.

Când discuţiile în străinătate s-au închis, Florin a semnat cu CSM, pentru a avea meciuri în picioare, urmând ca din iarnă să îşi caute din nou echipă în străinătate.

”Sunt bucuros să revin pe teren”

”Mă pregătesc aici de un an, sunt bucuros că revin pe teren, după o lungă perioadă în care nu am evoluat. Am avut şi probleme medicale, am încercat să plec în străinătate, dar nu s-a putut concretiza transferul şi am venit aici să joc până la iarnă. Sper să am evoluţii cât mai bune şi eu, dar şi echipa, şi astfel CSM să urce cât mai sus în clasament. Ne-am dorit de la început să fim pe primele locuri, vom urca dacă vom aduna victorii şi vom avea rezultate, dar vedeţi acum, că suntem jos în clasament, Fizic, am nevoie de 3-4 meciuri, să pot intra din nou în ritm, am un an de când nu am jucat un meci oficial. Dacă Jerry Ganea va avea nevoie de mine sâmbătă şi îmi va veni cartea verde, atunci sigur voi evolua cu Foresta Suceava”, a anunţat Florin Costea.

Ultimul meci oficial în care Florin Costea a apărut pe teren este consemnat pe 16 mai 2015, în disputa Arsenal Tula – Terek 1-1. La Zakho, vârful s-a accidentat şi nu a apucat să joace pentru echipa irakiană.