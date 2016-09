Florin Lovin, înainte Astra de Astra – Austria Viena, din Liga Europa: ”E un privilegiu pentru mine să revin în grupele Europa League după 7 ani”

Fotbalistul Florin Lovin a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că este un privilegiu faptul că revine în grupele Europa League după o pauză de șapte ani în meciul pe care echipa sa, Astra Giurgiu, îl dispută joi, pe Arena Națională, cu Austria Viena.

”E un privilegiu pentru mine să revin în grupele Europa League după o pauză de șapte ani. Personal, nu mai credeam că voi mai juca în această competiție, dar aceasta este frumusețea fotbalului. În dubla cu West Ham am dovedit că suntem o echipă bună și cred că e normal să ne gândim la mai mult. AS Roma este favorită, iar noi, celelalte trei echipe, suntem de același nivel și fiecare partidă va porni de la 50 la 50 la sută șanse. E un fapt concret că arătăm altfel ca echipă cu Marius Șumudică pe bancă. Șumi are calitatea de a ne motiva și de a scoate maximum din noi. O cunosc pe Austria Viena și cred că poate contribui la spectacol mâine seară. E important să câștigăm pentru că e vital să ne recăpătăm încrederea în noi”, a spus mijlocașul.

Lovin a afirmat că îl afectează faptul că suporterii români nu mai vin la meciurile de fotbal. „Pe mine mă doare puțin absenteismul acesta din tribună. Când joacă echipa campioană și cea care se spune că e cea mai iubită din țară (n.r. — Astra Giurgiu și Steaua), ambele calificate în Europa League, și vin 4.000 de oameni în tribună atunci e un mare semn de întrebare”, a menționat Lovin.

Echipa Astra Giurgiu întâlnește joi, de la ora 20,00, pe Arena Națională din București, formația Austria Viena, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei E a Europa League.