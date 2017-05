Florin Niță și iepurașii Playboy, test drive pentru Raliul Aradului. Portarul de la FCSB s-a întâlnit cu fetele frumoase, dar nu pentru o sedință foto incendiară, ci pentru o avanpremieră la Raliul Aradului KIA.

Portarul de la FCSB a scos manușile din mâini și s-a făcut copilot într-o mașină de raliuri. „Mentor” a fost chiar fostul mare boxer, Mihai Leu. Team-managerul UniCredit Leasing Rally Team a apăsat la maximum pedala de accelerație pe autodromul Titi Aur la volanului unei KIA Optima GT de 260 cai putere.



„Sunt un pasionat al mașinilor de viteză! Îmi place să conduc cu puțină adrenalină și nu puteam să ratez o așa ocazie!” a spus Niță, după experiența prin care a trecut.



Fost campion național de raliuri, Mihai Leu l-a invitat pe portarul FCSB la Raliul Aradului KIA, eveniment pe care îl organizează în perioada 2-3 iunie. „Mă bucur mult că, acum după ce s-a terminat campionatul, Florin a avut timp să vină și să meargă cu o mașină. Sper să vină și la Raliul Aradului ca să-l punem într-o mașină de curse și să vadă cum se desfășoară un raliu în totalitate!” a fost și reacția lui Mihai Leu.



Primul campion mondial la box profesionist din istoria României i-a luat apoi si pe iepurașii Playboy la o tură cu mașina. „A fost o experiență frumoasă, dar și emoționantă. Eu am o mașină puternică și am avut carnetul suspendat de două ori pentru viteză. Dacă mi s-ar propune aș face așadar și un pictorial sexy cu mașini.” ne-a recunoscut Florentina Raiciu, care a încins atmosfera numai prin prezență….

Un vis spulberat de fotbal

Ca orice fotbalist profesionist, Niță a făcut multe sacrificii ca să ajungă acolo unde își dorește. Chiar dacă iubește adrenalina si a vrut de multe ori să conducă o motocicletă…nu a fost lăsat! De teamă să nu se accidenteze, echipele de fotbal își pun jucătorii să accepte niște clauze din contract, iar sporturile extreme sunt interzise. „Când am fost mai mic, am avut o nebunie și am vrut să îmi iau motor, dar ținând cont de contracte, la echipe, mi s-a interzis să conduc și am renunțat la visul meu de a conduce un motor.” ne-a dezvăluit portarul.



Moștenire de familie

Nu numai Niță are „apucături” de mare pilot. Băiatul lui a făcut o cursă cu mașina și chiar a vrut să conducă. Tatăl lui recunoște că îl moștenește în multe privințe și că are un fiu plin de energie. „Cel mic a demolat living-ul, toate tablourile le-a spart, le-a făcut varză! Îi place mult fotbalul, dar nu să stea în poartă. Îi place să joace în atac. Nu-l îndrum să se facă portar. Este o responsabilitate mult mai mare și e mult mai greu din toate punctele de vedere, începând chiar de la antrenamente…” ne-a declarat Niță.



Raliul Aradului, competiție de 5 stele



Raliul Aradului KIA, etapa a treia din Campionatul Național, va alinia la start crema autohtonă din motorsport, dar și multe vedete internaționale. Rashid Al-Ketbi vine tocmai din Emiratele Arabe Unite și este pilot în Campionatul Mondial de Raliuri. La competiție se anunță aproximativ 60 de echipaje. „Sperăm să fie un raliu foarte reușit, așa cum a fost de fiecare dată, să vină mulți spectatori. Pasionații vor avea ce vedea… și mașini puternice și piloți foarte buni. Vin și vedetele Playboy și acest lucru este un mare plus pentru eveniment”, a spus Mihai Leu, organizatorul evenimentului.