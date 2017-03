Florin Prunea a fost sancționat de Comisia de Disciplină și Etică a FRF în cazul ”Burleanu – Suker” cu avertisment și o amendă de 6.000 de lei.

”Aștept să văd motivarea deciziei, apoi voi comenta mai mult. Nu înțeleg de ce cererea mea reconvențională a fost respinsă ca neintemeiată, iar cea a lui Burleanu a fost acceptată, deoarece el este președintele Comitetului Executiv, iar eu sunt membru. Statul FRF nu prevede că membrii Comitetului Executiv pot fi judecați de Comisia de Disciplină pentru declarații.

Sunt vânat. Conducerea Federației se folosesc de Comisia de Disciplină pentru că îmi spun punctul de vedere civilizat. Avertizez că vor fi mari surprize după ce primesc motivarea deciziei în baza căreia am fost sancționat”, a declarat Florin Prunea pentru Libertatea.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a cerut pedepsirea lui Prunea, după ce fostul internațional l-a făcut ”puștiulică” și a spus că într-o discuție avută cu șeful federației croate, Davor Suker, acesta i-a spus că nu știe cum îl cheamă pe Burleanu.

La rândul său, Florin Prunea l-a reclamat pe Răzvan Burleanu la aceeași comisie, pentru afirmația potrivit căreia ”El nu este manager, ci doar un casier care stă cu mâna întinsă!”.

Cum a început scandalul

Scandalul a izbucnit după ce Florin Prunea a divulgat ceea ce a discutat cu fostul internațional croat Davor Suker, cu ocazia prezenței acestuia la București pentru lansarea logoului Euro 2020.

”Fotbalul trebuie redat celor care au activat și au făcut ceva pentru fotbal. L-am văzut pe băiatul acesta că spune că nu sunt președinți de fotbal în Europa la UEFA.

Păi, băi, puștiulică, în Comitetul Executiv UEFA sunt 5 foști jucători: Mihaylov, fostul portar de legendă al Bulgariei, Dejan Savicevic, vă spune ceva, cumva?

Davor Suker a fost la București și chiar am stat de vorbă cu el, seara, când a venit de la Comitetul Executiv pentru Euro 2020.

Am stat până dimineața, am avut timp să vorbim, și îmi spunea Davor cum e posibil la un asemenea eveniment să nu fie niciunul dintre noi invitat. Zicea: Am stat eu cu băiatul ăsta, cum îl cheamă? Politician, am stat cu un politician lângă mine. I-am spus care este fenomenul, cum a ajuns președintele Federației și sigur că oamenii de la UEFA și-au cam dat seama cu cine au de a face. Ușor, ușor, va fi marginalizat, bineînțeles” , a declarat Florin Prunea.

Reacția lui Burleanu

În replică, președintele FRF, Răzvan Burleanu, l-a atacat pe fostul portar al Generației de aur într-un interviu acordat postului de radio RFI:

”În momentul în care vezi din partea unei persoane care stă doar cu mâna întinsă la autorităţile locale… deci din punctul meu de vedere, Florin Prunea nu este un manager, poţi să spui că e doar un casier, atâta timp cât doar conduce un club care se susţine doar din banii autorităţilor locale”, a declarat Burleanu.

Davor Suker a dezmințit discuția cu Prunea

În plus, FRF a publicat pe site-ul său oficial reacția prin care președintele federației croate, Davor Suker, a dezmințit discuția avută cu Prunea.

”Sunt dezamăgit de comentariile domnului Prunea publicate în presa din România. Îl cunosc pe Răzvan Burleanu foarte bine și am un real respect pentru lucrurile pe care le-a făcut în Federația Română de Fotbal de când a devenit președinte. Rezultatele sportive și din afara gazonului au fost cu adevărat impresionante.

M-am bucurat foarte mult să particip la ceremonia organizată foarte bine la București. Este dezamăgitor să vezi că cineva folosește un astfel de eveniment extraordinar pentru fotbalul românesc pentru atacuri care au la bază minciuni“, a declarat Davor Suker.