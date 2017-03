Florinel Coman ține cu Dinamo! Cel mai în formă atacant din Liga I, lider în Liga 1 cu Viitorul, reface povestea carierei lui: ”Modelul meu a fost Van Nistelrooy”

Florinel Coman ține cu Dinamo! Cel mai în formă atacant din Liga I, lideri în Liga 1 cu Viitorul, reface povestea carierei lui: ”Modelul meu a fost Van Nistelrooy”.

Lotul reprezentativei Under 21, pregătit de Daniel Isăilă, s-a reunit la baza de la Buftea pentru turneul de pregătire programat în Spania, în perioada 21-28 martie. Tricolorii vor susține și două meciuri amicale, cu reprezentativa Rusiei, pe 24 martie, și cu Danemarca, pe 27 martie. Delegația României pleacă marți după-amiază la Marbella. Dimineața, tricolorii mici vor fi vizitați de . ”E un nou început, se poate spune că începem și o reconstrucție la nivelul naționalei de tineret. Vreau implicare și atitudine de la toți cei covocați. Vom lucra la închegarea relațiilor de joc, la omogenitate, să formăm un grup unit. Prin muncă, dar și cu șansă, sper să spargem bariera și să ne calificăm la turneul final”, a spus ”Isă”, completat de Vlad Dragomir, de la Arsenal, ”copilul de suflet” al lui Mesut Ozil la ”tunari”: ”Am multe de învățat de la fotbalistul german! Facem recuperarea împreună, mă ajută cu sfaturi. Visez să debutez la Arsenal în prima ligă si să ajung cu România la Euro!”.



Selecționata noastră formată din fotbaliști născuți începând cu 1 ianuarie 1996 a fost repartizată în Grupa 8, alături de Portugalia, Elveția, Țara Galilor, Bosnia Herțegovina și Liechtenstein. Preliminariile sunt programate să înceapă în luna martie a acestui an, urmând a se încheia în noiembrie 2018, odată cu disputarea meciurilor de baraj. Selecționata noastră va disputa însă primul joc oficial pe 13 iunie, în Liechtenstein.

Se califică direct la turneul final câștigătoarele celor nouă grupe, în timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor disputa un play-off. Echipele care se vor impune în meciurile de baraj merg, de asemenea, la Campionatul European.Turneul final va fi găzduit de Italia, echipă calificată direct.

La Buftea, Libertatea a realizat un interviu cu Florinel Coman (18 ani), atacant în vogă în Liga I, aflat la prima selecție la naționala de tineret, dar cu multe prezențe la loturile de juniori. Povestea lui Coman a fost publicată azi de ziarul nostru.

Florinel Coman ține cu Dinamo! Cel mai important gol? Cu Dinamo, nu cu Steaua!

Libertatea: Florinel, ai dat cel mai important gol al tău în Viitorul – Steaua 3-1?

Florinel Coman: În opinia mea, mai important a fost golul pe care l-am marcat cu Dinamo. Corect, am înscris și sâmbătă un gol, prin care am deschis scorul, dar asta e alegerea mea. Prima oară, recunosc, am vrut să trag, apoi am simțit că balonul îi depășește pe Bălașa și pe Enache. În ultima secundă am decis să preiau și mi-a ieșit. Stângul-dreptul-gol!

Specialiștii au început să te compare cu van Basten…

E tot cu van, dar idolul meu e Nistelrooy. Când eram mic, eram fascinat de jocul atacantului olandez la Manchester United!

Când ai început fotbalul?

La 9 ani, cam așa. M-am dus la Luceafărul Brăila. Eram entuziamsmat, îmi doream să reușesc. Și am simțit că pot izbândi în fotbal când, la 13 ani, am reușit să plec la Academia Hagi. Și la Brăila aveam echipă bună, eram mereu în față la Cupa Hagi. Eu eram avantajat și de talie, eram măricel față de ceilalți!

Ce-a vrut să spună Gică Hagi cu asta: ”Florine e din Brăilița, să aibă grijă să nu o ia pe arătură”?

Așa spune dânsul când vorbește de orașul meu natal. De fapt, a fost un mesaj, mi-a transmis să rămân cu picioarele pe pământ, să nu mi-o iau în cap, Am o vârstă ”periculoasă”, acum trebuie să muncesc, să mă antrenez și o să vină și rezultatele!

Chiar erai lider la amenzi la Viitorul?

Nu, sunt vorbe. N-am avut ieșiri, nu săream pe geam din cantonament, nu vorbeam la telefon la masă. Când eram mai mic, mai săteam până târziu, vorbeam cu ceilalți băieți. Venea ”inspecția” și o mai pățeam!

Florinel Coman ține cu Dinamo. Tamaș, cel mai tare adversar. Fan al tripletei Niculescu – Ganea – Dănciulescu

Cine e cel mai puternic adversar pe care l-ai întâlnit în Liga I?

Tamaș! Foarte bun, foarte tare, cu experiență, doar a jucat la echipe mari din străinătate.

Când erai la juniori, acum trei ani, ai bătut de unul singur Danemarca, 6-1. Ai dat trei goluri atunci. Visai să apari în lotul de seniori?

Nu, ăsta ar fi pasul următor, nu vreau să ard etapele. Sunt bucuros că am venit la tineret prima oară, sper să fac o figură frumoasă și să-l impresionez pe selecționerul Christoph Daum.

”În 2022, ne calificăm la Mondiale cu 11 titulari din 11 de la Academia Hagi”, a spus Gică. Crezi că e posibil?

Se poate! Suntem mulți de la Viitorul la tineret, căpitanul nostru e la naționala mare. Eu cred că se poate să ne calificăm in corpore atunci. Dar mai e timp.

Florinel Coman ține cu Dinamo. N-are treabă cu Bănel: ”Eu aveam ghețea, mingea mea”

Multă lume te-a comparat cu Bănel Nicoliță. Seamănă destinul vostru?

Nu știu ce să zic. Eu am avut o copilărie frumoase, aveam ghete, aveam minge de fotbal, la Luceafărul Brăila trebuia să vii cu balon de joc de acasă! Într-adevăr, părintii au fost plecați în Spania vreo 2-3 ani, dar s-au întors acasă. În perioada aceea, stăteam la bunici, mă duceam la școală de dimineață. Apoi, m-am dus singur la fotbal, bunica îmi citise un anunț dintr-un ziar…Le-am spus alor mei că vreau să joc fotbal, că ăsta e visul meu și m-am înțeles. La început, tata ne ajuta cu bani. Acum vreau să fiu pe picioarele mele, strâng banii mei, să nu mai depind de cei de la Brăila. Le mulțumesc părinților mei. Tata nu mă critică, nu se bagă cu fotbalul. Am voribit de la început cu el, i-am zis că știu ce am de făcut.

Cu cine țineai când erai mic, Florinel?

Cu Dinamo, Brăila e un oraș de dinamoviști. Mă uitam la meciurile din Liga I, iubeam tripleta Claudiu Niculescu, Ganea, Dănciulescu!

Florinel Coman ține cu Dinamo. Permisul, liceul, titlul, Liga Campionilor, Italia, Spania

Ce planuri ai pe termen scurt?

Pe plan personal, să-mi iau permisul auto. Apoi, am terminat liceul, vrea să intru și la facultate. Ca fotbalist, cu muncă și talent, să iau titlul cu Viitorul! să joc în Liga Campionilor! Mai departe, un transfer la o echipă de top, Italia, Spania…

Cum l-ai descrie pe Gică Hagi în trei cuvinte?

Muncă, determinare, ambiție. Nu e rău cu noi, poate așa pare, e doar foarte ambițios.

Ai superstiții?

Nu! Și nu vrea nici să-mi fac tatuaje sau nu știu ce excentricități! Și nici nu-mi place să fac ceva special după ce înscriu. Da, mă gândeam când eram copil că o să marhez goluri important, e ceva special, dar nu o să mă vedeți că urc pe garduri.

Ce-ți lipsește?

Nimic. Îmi trebuie doar să muncesc, sunt la început, trebuie să rămân modest. Mai am de lucrat la forță, îmi e necesară mai multă masă musculară. Pâi în Youth Leaguem când mă uitam la cei de la Porto…Erau pătrați!

Ce facem cu Danemarca, la seniori?

Cred că vom reuși să câștigăm duminică. Sper să ne calificăm la Mondialul din 2018!

Cu cine stai în cameră la tineret? Cu prietenul Ianis Hagi?

Nu, deși ne știm de mici și ținem legătura. Stau cu dinamovistul Nedelcearu. Le-am dat-o o dată, urmează să-i bat și în sferturile Cupei și în campionat, iar!