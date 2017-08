Cu 17 zile înaintea meciului Mayweather – McGregor, boxerul american a făcut câteva declarații care contrazic cotele oferite de casele de pariuri. Floyd Mayweather (40 de ani) se consideră outsider contra lui Conor McGregor (29 de ani)!

“El (n.r. – Conor McGregor) e mult mai tânăr. Când ne analizez pe mine și pe McGregor pe hârtie, el este mai înalt, are brațe mai lungi, este mai mare din cap până-n picioare. Vârsta e de partea lui. În plus, eu am fost pe bară ceva timp. Acum am 40 de ani. Prin urmare, pe hârtie, balanța înclină către el”, a declarat Floyd Mayweather într-un interviu pentru ESPN.

Încercare de “adormire” a adversarului?

“Am îmbătrânit. Nu mai sunt luptătorul care eram cu doi ani în urmă. Nu mai sunt cine eram”, a continuat pugilistul american, învingător în precedentele 49 de partide disputate la profesioniști. Nu toți jurnaliștii consideră că Mayweather a vorbit sincer; unii sunt convinși că afirmațiile reprezintă o încercare de “adormire” a adversarului, înaintea meciului din 26 august.

În sprijinul scepticilor din mass-media stau alte două declarații făcute de Floyd Mayweather: “Nu va fi un meci defensiv. Mă voi duce peste el. Datorez asta publicului, care nu a fost mulțumit de cum am luptat contra lui Pacquiao. De asta asta va fi mulțumit” și “Nu mi-a plăcut că ne-a numit maimuțe (n.r. – e vorba despre Conor McGregor). Voi lupta pentru poporul american. E o dedicație pentru toți negrii din lume”.