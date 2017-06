Fortuna Köln, echipă de liga a treia din Germania, i-a făcut o ofertă inedită lui Ronaldo: bere pe viață

Fortuna Köln, echipă de liga a treia din Germania, i-a făcut o ofertă inedită lui Ronaldo. Ocupanta locului 16 din ediția trecută a celui de-al treilea eșalon a postat un mesaj pe twitter: ”Suntem în căutarea unui atacant, nu avem bani, dar putem oferi bere pe viață”.

Hey @Cristiano, we’re still looking for a striker-we don’t have money, but we can offer you free Kölsch for life ???⚽️ #ronaldo #fortuna pic.twitter.com/SzlaDoMfvQ

— Fortuna Köln (@fortuna_koeln) June 16, 2017