Fostul campion mondial la snooker Stuart Bingham este anchetat după ce a pariat pe alte meciuri de snooker, informează BBC, conform News.ro. Binghman a recunoscut acuzațiile, dar spune că nu a știut că încalcă regulile.

„Nu știam că nu am voie să pariez pe meciurile altor jucători. Credeam că e vorba doar de meciurile mele și așa ceva nu am făcut. Nu am nimic de ascuns și am cooperat pe deplin cu investigatorii”, a declarat Bingham.

Federația Internațională de Biliard și Snooker (WPBSA) a confirmat că nu există nicio „manipulare sau corupție în acest caz”.

A recunoscut că a pariat, dar nu pe meciurile lui

Bingham a fost informat în decembrie că este investigat de către Nigel Mawer, președintele comisiei de disciplină a WPBSA.

Stuart Bingham, care a fost în România, a confirmat că a plasat pariuri pe alte meciuri, dar nu pe ale sale, subliniind că nu știa că a încălcat regulile WPBSA.

Potrivit BBC, decizia în privința lui Bingham nu va fi luată mai devreme de 15 aprilie, când va avea loc Campionatul Mondial.

Bingham, în vârstă de 40 de ani, a câștigat titlul mondial în 2015.

În ianuarie, Alfie Burden a fost suspendat șase luni și amendat cu 5.000 de euro pentru că a pariat 25.000 de lire sterline pe meciuri de snooker, inclusiv ale lui.