Fosta handbalistă Luana Șeitan, colegă de generație cu Cristina Neagu, vicecampioană europeană și bronz mondial cu naționala de junioare, s-a reprofilat în Spania: și-a deschis salon de frumusețe!

”Mama mea locuiește de foarte mulți ani în Spania. În fiecare an, venea să se tundă în România și de fiecare dată îmi propunea să mă mut cu familia mea în Spaina, pentru că pasiunea pentru păr o să fie apreciată la adevărata ei valoare. Am luat decizia când am avut un val de clienți din Spania, iar reacțiile lor după serviciile mele erau fascinante. Atunci am înțeles în sfârșit că trebuie să fac această schimbare și să încerc ceva diferit”, povestește Luana.