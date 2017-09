Foștii internaționali Daniel Pancu și George Florescu au revenit pe gazon la echipele lor de suflet.

”Pancone”, 40 de ani, a jucat primul meci pentru Academia Rapid, marți, în partida cu AFC Atletico, din Cupa României, meci încheiat cu scorul de 3-0.

Fostul atacant al naționalei României, care ocupă funcția de director tehnic la Academia Rapid, a avut o bară și s-a remarcat și cu un assist, în meciul disputat în Giulești.



George Florescu (33 ani) a îmbrăcat din nou tricoul lui ”U” Cluj după 13 ani. Mijlocașul român a evoluat în duelul cu Comuna Recea, disputat miercuri, în turul 3 al Cupei României.

Geo Flo a început ca titular partida de pe Cluj Arena, dar a fost schimbat la pauză cu Octavian Ursu.

„Nu pot să zic că am avut emoții, dar e clar că după trei luni de pauză am nevoie de meciuri ca să îmi intru în ritm. Am vorbit cu antrenorii înainte de partidă și am stabilit ca azi să joc o repriză. Mă bucur că am câștigat și am reușit să trecem în turul următor. E un sentiment deosebit să te întorci la clubul unde ai crescut. Aici e un proiect foarte serios. Încerc să pun și eu umărul la atingerea țelurilor pe care le are Universitatea și anume, revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc”, a declarat fostul internațional, potrivit ziuadecj.realitatea.net.

Pancu și Florescu au purtat tricourile cu numărul 10.

sursa foto: ziuadecj.realitatea.net / facebook Rapid București