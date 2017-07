Fostul dinamovist Claude Dielna şi-a găsit echipă: „Abia aştept să revin pe teren!”, anunţă fundaşul de orgigine franceză.

Claude Dielna a evoluat în returul sezonului trecut la Dinamo Bucureşti, echipă la care a strâns 12 prezenţe în Liga 1.

În vară, Claude Dielna a anunţat că nu-şi va mai prelungi înţelegerea cu gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Claude Dielna a semnat, vineri, un contract pe două sezoane cu echipa New England Revolution din Major Soccer League (MLS).

După parafarea actelor, fundaşul francez s-a declarat extrem de încântat de faptul că va evolua în campionatul de fotbal al Statelor Unite.

„Sunt foarte fericit pentru că am semnat cu New England Revolution și abia aștept să revin pe teren. Am urmărit multe meciuri, am vorbit cu oamenii din staff, iar clubul mi se pare că formează o adevărată familie”, a declarat Claude Dielna pentru site-ul clubului american.

Fotbalistul francez a adăugat: „Sper ca experiența mea și calitățile mele să ajute echipa pentru îndeplinirea obiectivului” .

Claude Dielna şi-a găsit echipă. A mai jucat la şapte formaţii

În carieră, Claude Dielna a mai jucat la echipele: FC Lorient (2006-2008), FC Istres (2008-2012), CS Sedan (2012-2013), AJ Ajaccio (2013-2014), Sheffield Wednesday FC (2014-2015), SK Slovan Bratislava (2015-2016) şi Dinamo Bucureşti (2017).

