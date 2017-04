Fostul fotbalist Gavril Both a murit azi. A jucat la Olimpia Satu Mare și Dinamo. Era poreclit „Dobrin al Sătmarului”

Fostul fotbalist Gavril Both a murit azi. A jucat la Olimpia Satu Mare, UTA Arad și Dinamo. Era poreclit „Dobrin al Sătmarului”. Fotbalul românesc a cunoscut o nouă tragedie. În a doua zi de Paște a încetat din viață Gavril „Gabi” Both, unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului din Satu Mare, a anunțat portalsm.ro.

Gavril Both, care în acte figura cu numele Gabor Both, a făcut parte din „Generația de Aur” a Olimpiei Satu Mare, care a jucat în Liga 1 în anii 70 și începutul anilor 80. Din acea echipă mai făceau parte Firu Smarandache, Pinter, Kaizer, Bathori, V. Mureșan, Bolba etc.

Dintre toți elevii lui Gigi Staicu, Both era considerat cel mai bun, „Dobrin al Sătmarului”. Peste ani, prin performanțele obținute, doar Daniel Prodan, dispărut șocant, în noiembrie 2016 dintre noi, l-a depășit în popularitate.

Gavril Both ar fi împlinit în această toamnă, pe 6 septembrie, 70 de ani. Gavril Both a fost, totdată, nu numai un jucător renumit, dar și un antrenor care a lăsat în urmă ultima promovare a Olimpiei în „A”, în sezonul 1998 – 1999.

„Am fost coleg cu câţiva dintre cei mai mari fotbalişti ai României. I-am prins la Dinamo pe Mircea Lucescu, Dumitrache, Radu Nunweiller, era o echipă incredibilă, se cerea şi se făcea performanţă.

La UTA am jucat sferturile Cupei UEFA. Ne-a eliminat Tottenham, care a câştigat trofeul. Au fost nişte meciuri de vis într-o atmosferă pe care n-am s-o uit niciodată“, a povestit Both în urmă cu câțiva ani. La Dinamo, Both a evoluat în perioada 1968 – 1971, iar la UTA între 1971 și 1974. Au urmat apoi anii dedicați Olimpiei.

A urmat promovarea cu Olimpia. „Era prin ’72, îi aveam pe fraţii Bathori, Naum, erau mai mulţi jucători de valoare, a fost echipa de aur a clubului. Am terminat într-un an pe locul IV, am jucat o finală de Cupa României cu Craiova (n.r. – sezonul 1977 – 1978), e o performanţă care nu a mai fost atinsă“, a mai spus sătmăreanul atunci.