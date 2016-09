Fostul internațional Nică Panduru, declarația zilei la Dolce Sport: ”Am ales selecționer singurul neamț care putea să joace românește”

Fostul internațional stelist Basarab Panduru a comentat la Dolce Sport semieșecul României cu Muntenegru (1-1), în debutul calificărilor pentru CM 2018.

”Puteam câștiga din penalty, dar nu meritam să câștigăm. Cred că rezultatul de egalitate este mai normal. După părerea mea, am făcut o primă repriză slabă și o a doua repriză mai slabă decât prima. Jocul a adus mai mult a antrenor neamț cu fotbal românesc. Am ales singurul neamț care putea să joace românește.

Daum nu cunoaște echipa, a venit de puțin timp, dar cei de la federație au știut aceste riscuri, și le-au asumat. Toată lumea spunea că un antrenor român cunoaște fotbaliștii, că mai e puțin timp până la primul meci oficial, iar ei, aducând un antrenor străin, au riscat. Au riscat și nu le-a ieșit în primul meci.

Am făcut un meci slab, un meci în care nu am arătat nimic din ceea ce ne spunea antrenorul că se va întâmpla. Sau cel puțin eu nu am văzut”, a comentat ”Pandișpan”, la Dolce Sport.