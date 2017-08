Bătaie pe abonamente la AC Milan. Peste 60.000 de oameni vin la meciul cu Craiova de pe San Siro, iar numărul este în creștere.

ACTUALIZARE 2 august / Antrenorul lui AC Milan, Vincezno Montella, a declarat la conferința de presă de miercuri că nu își subestimează adversarul: ”Față de meciul tur, cu siguranță am lucrat la partea psihică, mai mult decât la cea fizică, după felul în care a decurs meciul din prima manșă. Oricum, am avut un ultim antrenament, optim, pentru echipă, dar și individual. Am încercat să facem lucrurile cât mai corect, în echipă. Craiova este o echipă organizată, se apără bine, cu siguranță a demonstrat rapiditate în atac, unde, dacă nu ești atent, nu ești concentrat, chiar și preventiv, riști să fii pus în dificultate.

Deci, este un meci, căruia eu îi dau atenția maximă. Fotbalul de azi a demontrat constant că șansele sunt 50-50, chiar dacă sunt diferențe de valoare, de tehnică, riști să pierzi. Așa că, mâine, contează să fim concentrați, contează suportul publicului, dar contează să facem un rezultat bun. Atenție maximă și respect pentru adversar.

Este o emotie, o satisfacție, dar și o responsabilitate că jucăm pe San Siro. Publicul, fanii milanezi, cu această prezență, au demonstrat că au încredere în noi, au încredere în club, și în munca pe care o face clubul. Preventiv, ei ne demonstreaza susținerea lor, afecțiunea lor și dragostea lor. Deci, cu adevărat, se crează un entuziasm important pentru obiective mari”.

ACTUALIZARE 2 august / Fotbaliștii Craiovei au ajuns la hotel. La ora 18:30 va începe conferința de presă, iar de la ora 19:30 este programat antrenamentul oficial.



ACTUALIZARE 2 august. Delegația Universității Craiova și componenții Maxima au aterizat la Milano. La ora 18:30 va începe conferința de presă, iar de la ora 19:30 este programat antrenamentul oficial.

ACTUALIZARE / Fanii Craiovei au făcut spectacol în avionul spre Milano.



ACTUALIZARE 1 august. Alexandru Băluță: ”Noi mergem să ne jucăm șansa. Va fi un meci unic pentru noi, va trebui să stăm în teren așa cum am stat la Severin pentru că reprezentăm Universitatea Craiova”.

Antrenorul Devis Mangia: ”Urmează un meci greu pentru noi, dar se poate întâmpla orice la Milano. Dacă avem atitudine, putem obține un rezultat bun”.

Luni, la ora locală 13.00, un ceas mai târziu în București, s-au deschis casele de bilete. Cu acest prilej, se pot comercializa abonamente pentru stagiunea viitoare. ”Pentru Milan, umplem din nou San Siro”, este mesajul-îndemn al clubului lombard, pe Instagram.

Primul prilej pentru a umple ”San Siro” este meciul de joi, ora 21.45 (Pro TV), cu Universitatea Craiova, din preliminariile Ligii Europa (manșa-retur, după ce în tur, la Turnu Severin, scorul a fost 1-0 pentru italieni). În sectoarele ”muncitorești”, prețurile biletelor la jocul cu oltenii variază între 50 și 140 de euro.

Citiți și Aurelian Trifan, cel mai mare fan AC Milan din România, a reușit să pătrundă în hotelul ”diavolilor”. Buzoianul și-a povestit aventura / VIDEO

LIVETEXT. CSU Craiova – AC Milan, Liga Europa, turul 3 preliminar. 0-1 la Severin. Oltenii au pierdut italienește. ”Diavolii”, posesie 66,6% / GALERIE FOTO&VIDEO