Dani Alves, despre Neymar: ”Sper ca transferul lui se va concretiza!”. Atacantul Barcelonei e dorit de PSG.

ACTUALIZARE 30 iulie: FC Barcelona se mișcă rapid pe piața transferurilor. În locul lui Neymar, care, după toate probabilitățile, va semna zilele următoare cu PSG, trupa catalană îl va achiziționa pe Coutinho, de la FC Liverpool.

În schimbul tranzacției, FC Barcelona va achita ”cormoranilor” o sumă cifrată la 80 de milioane de euro, plus atacantule Rafinha.

Neymar este dorit insisetnt de către gruparea franceză Paris Saint Germain, la care evoluează și Dani Alves, prietenul cel mai bun al atacantului de la FC Barcelona.

Dani Alves a precizat că vorbește zilnic cu Neymar la telefon: „Încerc să-l liniştesc pentru că ştiu că în aceste momente dificile, când auzi atâtea lucruri în jurul tău, o poţi lua razna! Trebuie să se gândească la el. Uneori trebuie să fii egoist, cluburile nu se gândesc la tine dacă nu dai rezultate. Sunt un exemplu clar. Îi spun un lucru clar: fii curajos. Lumea aparţine celor curajoşi”.

Despre transferul lui Neymar de la FC Barcelona la PGS, Dani Alves a spus, conform AFP: ”Sper că transferul lui se va concretiza. Este o decizie foarte importantă pentru el, dar oamenii trebuie să ia astfel de decizii. Sper că va veni, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei şi vreau mereu să-mi am prietenii alături. Nu mă pot amesteca în decizia lui, dar noi l-am primi cu braţele deschise

Dani Alves, despre Neymar: ”L-am ajutat să vină la FC Barcelona”

Alves a adăugat: ”Eu l-am ajutat mai demult, l-am ajutat să vină la FC Barcelona. Nu am luat decizia în locul lui, dar i-am spus cu este la Barca şi el a venit. Deciziile sunt pentru cei curajoşi. Eu am mai mult curaj: am plecat de la Barca, am plecat de la Juve. El trebuie să decidă pentru a continua să progreseze. Dacă vrea să rămână acolo, să rămână, dacă vrea să vină, să vină. Eu vreau doar să fie fericit”.

În vârstă de 25 de ani, Neymar joacă de patru ani la FC Barcelona, echipă care l-a aciziționat pentru 82 de milioane de euro de la FC Santos.

Pentru ca Neymar să ajungă la Paris Saint Germain, gruparea franceză trebuie să achite clubului FC Barcelona clauza de reziliere a contractului atacantului sud-american, cifrată la 222 de milioane de euro.

