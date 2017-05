Gică Hagi a primit un mesaj de felicitare de peste Ocean. ”Pentru mine, Regele a devenit Zeu”! Fiica lui, Kira, își susține în această lună examenele finale, la facultatea de film pe care o urmează în Statele Unite ale Americii.

”Vorbim des. Acum, cu Internetul la putere, ne auzim și ne vedem mereu”, spune Hagi, care ia în calcul să înființeze o echipă feminină de fotbal la Ovidiu. Despre Kira, Hagi a spus că evolua pe postul de fundaș!

Iată mesajul postat de Kira, după ce Viitorul a câștigat campionatul:

Și Ianis Hagi (legitimat la Fiorentina) și-a felicitat tatăl, pe Facebook:

Ce searaaaa minunatttaaaa ?? ?? ⚫️ ?

Mandru ca am putut sa fac parte din acest proiect unic in Romania !!!! Doar noi stim cat de mult am muncit sa ajungem sa cucerim Romania la nivel de seniori !!!! Felicitari baieti !!! Felicitari staff-ului tehnic !!!! Felicitari Suporterilor !!!! Felicitari oamenilor care au avut incredere in acest proiect !!!! Felicitari Tata !!!!

#FCViitorulCampioana ? ? #ProveThemWrong ??