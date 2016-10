Ionuț Lupescu zice că nu e tentat de postul de președinte al FRF și îl susține pe Christoph Daum

Ionuț Lupescu, șeful comisiei tehnice a UEFA, nu este impresionat de proporțiile victoriei realizate de naționala României cu Armenia, scor 5-0, la Erevan, în preliminariile CM 2018.

”Importantă e victoria, contează mai puțin scorul, pentru că e un meci din grupe. Faptul că am marcat foarte repede înseamnă că am jucat mai pe atac și am profitat apoi de acea eliminare.

Domnului Daum trebuie să i se dea timp, sunt sigur că va scoate maximum din băieți.

Nu cred că va fi ușor cu Kazahstan. Joacă acasă, pe un teren artificial. Și alte echipe au avut probleme acolo. Jucătorii trebuie să se adapteze rapid acestui teren și să câștige și acolo”, a declarat Lupescu la Dolce Sport.

Despre posibilitatea de a candida la FRF: „Eu am lucrat la Federație 6 ani. Nu văd de ce m-aș întoarce”.