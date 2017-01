Fundașul Alin Toșca face marți vizita medicală la Betis: ”Primesc 1.000.000. 500.000 dau pe Bălașa”, a anunțat patronul Gigi Becali. Cine e francezul care vine la Steaua.

După ce a încheiat fără succes licitația pentru transferul lui Budescu, Gigi Becali a revenit în forță, luni seară: ”Pentru el, la revedere Steaua. Cât sunt eu aici, nu mai vine!”.

Patronul Stelei a anunțat, la DigiSport, că s-a înțeles pentru transferul lui Alin Toșca la Betis Sevilla, în Spania: ”Pleacă marți dimineață să facă vizita medicală. Nu-l chemeau acolo dacă nu era lucrurile clare. Primesc 1.000.000 de euro. E o afacere bună”.

Becali a mai dezvăluit: ”Am decis să-l cumpărăm pe Mihai Bălașa, de la AS Roma. Dau 500.000 de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer”. Bălașa poate evolua lateral dreapta, stoper și chiar mijlocaș defensiv.

De asemenea, Steaua negociază încă transferul fundașului Cristian Manea (Mouscron, Belgia): ”Au vrut să mi-l împrumute, dar eu nu iau fotbaliști să-i cresc pentru alții nici dacă îmi vin de la FC Barcelona. Au cerut apoi 1.500.000 de euro. Mai vedem marți”.

Pe adresa Stelei a mai sosit și o ofertă pentru Adi Popa, cel care ratase recent o trecere la Panathinaikos: ”E o propunere din Coreea de Sud. Am cerut 1.000.000 de euro. Asiaticii mi-au cerut să mai scad 2-300.000 de euro, dar nu scad. Dacă Motoreta rămâne până în vară, am șanse mai mari să iau titlul și să merg în Liga Campionilor”.

Despre o posibilă aducere a fundașului stânga Bogdan Bucurică (Chiajna), Gigi a fost ironic: ”N-are cum să vină la Steaua dacă are acest nume”.