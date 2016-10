Baraj calificare CE 2017

Portugalia – România 0-0 LIVE

Naționala feminină de fotbal a României se află la doi pași de o calificare istorică la turneul final al Campionatului European 2017 din Olanda. Tricolorele pregătite de Mirel Albon dispută o dublă de baraj cu Portugalia.

Echipa de start a României: Andreea Părăluță – Andreea Corduneanu, Maria Ficzay, Lidia Hraviștiuc, Olivia Oprea – Raluca Sârghe, Ștefania Vătafu, Ioana Bortan, Andreea Voicu – Alexandra Lunca, Florentina Olar -cpt. Antrenor: Mirel Albon. Rezerve: Roxana Oprea, Adina Giurgiu, Laura Rus, Beatrice Tărășilă, Anamaria Gorea, Mihaela Ciolacu, Teodora Meluță.

Final de primă repriză

Min. 45: Careul nostru a fost sub asediu, dar fetele lui Albon au rezistat presiunii de final de repriză a gazdelor

Min. 35: Se joacă îndârjit, fără mari ocazii de poartă

Min. 26: Ficzay a reluat cu capul din 12 metri pe poartă, portarul advers a fost la post

Min. 9: Neto a ratat lovitura de pedeapsă, trimiţând mingea în bară! Balonul a ricoşat apoi, cu şansă, în braţele portarului Părăluţă

Min. 9: Corduneanu comite fault la marginea careului mare, iar arbitrul a acordat penalty!

Min. 4: Florentina Olar a găsit-o excelent pe Alexandra Lunca în careu, iar aceasta a trimis în fața porții, dar Andreea Voicu a ajuns prea târziu la întâlnirea cu mingea

A început meciul

ACTUALIZARE / Mesajul tricolorelor pentru fani.



ACTUALIZARE / Echipa României va juca în echipament de culoare galbenă.



ACTUALIZARE / Tricolorele au primit un mesaj de încurajare de la componenți primei reprexzentative, prin intermediul lui Eric Bicfalvi și Iasmin Latovlevici.



ACTUALIZARE / Fetele au efectuat un antrenament distractiv în dimineața meciului.



Dacă românii din țară și cei care nu pot ajunge pe stadion vor putea urmări acest meci extrem de important pentru fotbalul feminin în direct pe Dolce Sport 2, fetele îi așteaptă pe românii din Portugalia să le susțină în drumul spre prima calificare din istorie la un turneu final!

Echipa națională feminină de fotbal a României a efectuat joi seara antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Portugalia. Ședința de pregătire a început la ora locală 18:45, aceeași oră la care vineri tricolorele vor disputa prima manșă a barajului cu selecționata similară a Portugaliei.

Înaintea antrenamentului, selecționerul României, Mirel Albon, și două dintre cele mai experimentate fete ale noastre, Florentina Olar-Spânu și Ioana Bortan, au participat la conferința de presă.

Mirel Albon: ”E timpul să spargem gheața”

Mirel Albon a declarat: „Pentru noi este un lucru remarcabil că am ajuns aici. Știm că avem un adversar dificil, Portugalia are experiența meciurilor de baraj. Sperăm să trecem peste emoții și să reușim calificarea la un turneu final în premieră. Știm că adversarele noastre formează o echipă care a realizat un progres mare în ultima perioadă, dar acest lucru este valabil și în cazul nostru. Până acum am disputat cu Portugalia doar meciuri amicale și toate s-au încheiat la egalitate, cred că e timpul să spargem gheața și să câștigăm”.

„Am ieșit bine din grupa de calificare, dar nu am obținut încă nimic. Avem șansa de a scrie istorie, asta e cea mai mare motivație posibilă. Sunt sigură că ne vom califica mai departe, ne dorim foarte mult acest lucru”, a spus Florentina Olar.

„Suntem la un pas de a ajunge la Euro 2017. Nu va fi ușor pentru că Portugalia are jucătoare experimentate, care evoluează în campionate puternice. Totuși, cred că vom reuși să ne impunem și după meciul de la Cluj-Napoca vom sărbători calificarea”, a zis și Ioana Bortan, potrivit siteului frf.ro.

Intrare liberă la meci

Intrarea este liberă, dar accesul pe Estadio do Restelo se va face exclusiv pe baza tichetelor care vor putea fi ridicate, în mod gratuit, de la casa de bilete Loja Azul (Blue Shop) a stadionului, în ziua partidei, până la ora 15:00. Adresa Estadio do Restelo este Praceta Torres do Restelo 1449-015, stadionul fiind situat în zona Belem din Lisabona.

Returul e programat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, arena formației CFR Cluj, pe 25 octombrie.