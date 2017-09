Fotbal feminin: România – Italia (ora 18.00, Digi Sport 2), stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj, în preliminariile Campionatului Mondial din 2019. Selecționerul Mirel Albon își face curaj: ”N-am pierdut niciun meci pe acest stadion”.

România – Italia

Echipele de start:

România: 1.Părăluță – 15.Oprea, 5. Meluță, 6. Ficzay, 7. Giurgiu – 4. Bortan (C) – 2. Corduneanu, 22. Ciolacu, 18. Dușa, 10. Voicu – 9. Rus. Antrenor: Mirel Albon

Rezerve: 12. Kajtar, 14. Lunca, 16. Gorea, 17. Bâtea, 19. Sandu, 20. Herczeg, 21. Carp

Italia: 1. Giuliani – 7.Guagni, 3. Gama, 5. Linari, 13. Bartoli – 8. Rosucci, 19. Galli, 6. Iannella, 18. Bonansea – 10. Girelli, 9. Sabatino. Antrenor: Milena Bertolini

Rezerve: 12. Marchitelli, 2. Bergamaschi, 14. Tucceri Cimini, 15. Giaginti, 16. Giugliano, 17. Di Criscio, 21. Carissimi

Arbitrul delegat să conducă partida dintre România și Italia este Monika Mularczyk, din Polonia. Alături de aceasta vor fi asistenții Kinga Seniuk – Mikulska și Katarzyna Wojs, tot din Polonia. Cel de-al patrulea oficial va fi Cătălina Nan, din România.

România întâlnește Italia în prima partidă din cadrul calificărilor la Campionatul Mondial, care va avea loc în 2019 în Franța. Meciul se va disputa marți, 19 septembrie, începând cu ora 18:00, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj, și poate fi urmărit în direct pe Digi Sport 2.

Italia a debutat sâmbătă, 16 septembrie, în preliminariile Campionatului Mondial, obținând o victorie, scor 5-0, în fața reprezentativei Moldovei.

Antrenorul Italiei, Milena Bertolini a făcut o scurtă caracterizare a echipei României înaintea partidei de diseară. „România este o echipă foarte puternică fizic, o echipă de temperament și agresivă, care are lansări rapide. Va fi o bătălie. Am 23 de jucătoare curajoase și mă voi abate puțin, având în vedere faptul că România are caracteristici diferite decât Moldova”.

Fotbal feminin: România – Italia. Intrarea e liberă

Naționala României a efectuat luni seara antrenamentul oficial premergător partidei cu Italia. Înaintea antrenamentului a avut loc conferința de presă a selecționerului Mirel Albon, care le-a avut alături pe jucătoarele Olivia Oprea și Maria Ficzay.

”Începem o nouă campanie lungă și dificilă. Jucăm într-o grupă destul de grea, în care vom avea adversare trei echipe care au jucat la Euro în această vară, însă suntem optimiști. Cred că putem fi surpriza acestor preliminarii. Lupta se va da în trei, între Belgia, Italia și România.Eu sper că vom avea o asistență numeroasă, iar faptul că se joacă la Cluj este foarte important deoarece nu am pierdut niciun meci pe acest stadion și sperăm ca acest lucru să rămână valabil și după meciul de mâine”, a declarat Mirel Albon în cadrul conferinței.

La rândul ei, Olivia Oprea, jucătoare care evoluează la Sevilla, este optimistă înainte de startul preliminariilor. ”Suntem mândri că începem preliminariile pentru acest campionat mondial la Cluj. Ne dorim să vină mulți suporteri, care să ne sprijine pentru că fără ei nu vom putea face meciul pe care ni-l dorim. Vrem să începem cu victorie”.

Persoanele care doresc să susțină echipa națională a României își pot procura de la casele de bilete de la stadion un bilet cu valoare zero. Accesul în stadion se face începând cu ora 16:30.

România face parte din Grupa a 6-a de calificare, alături de Italia, Belgia, Portugalia și Moldova, primele trei fiind prezente în această vară la EURO 2017.

Lotul convocat de selecționerul Mirel Albon pentru meciul cu Italia:

PORTARI: Andreea Părăluţă (Atletico Madrid / Spania), Linda Kajtar (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc);

FUNDAŞI: Olivia Oprea (FC Sevilla / Spania), Andreea Corduneanu (Diosgyori VTK / Ungaria), Maria Ficzay (Medyk Konin / Polonia), Teodora Meluţă, Adina Giurgiu (ambele – Olimpia Cluj), Ana Maria Gorea (ASA Târgu Mureş);

MIJLOCAŞI: Ioana Bortan, Andreea Voicu, Mihaela Ciolacu, Beatrice Tărăşilă (toate – Olimpia Cluj), Bianca Sandu (Diosgyori VTK / Ungaria), Andrea Herczeg (Töcksfors IF / Suedia), Claudia Bistrian (CFR Timişoara);

ATACANŢI: Laura Rus (Apollon Ladies / Cipru), Cosmina Duşa (Konak Belediyespor / Turcia), Iuliana Obreja (Real Craiova), Alexandra Lunca, Cristina Carp, Mara Bâtea (toate – Olimpia Cluj).

Sursa: frf.ro