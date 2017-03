Gustavo s-a adaptat la Craiova. ”Nu a fost ușor să schimbe țara”, spune impresarul brazilianului. Gaetano Montalbano, impresarul brazilianului Gustavo (26 de ani) de la CSU Craiova, a acordat un interviu pentru Tuttomercato în care a vorbit despre fotbalistul oltenilor.

”S-a adaptat foarte bine. După atâția ani în Italia, nu a fost ușor să schimbe țara, obiceiurile și fotbalul. E un jucător foarte important pentru Universitatea. Când a fost adus la Craiova, clubul l-a recunoscut ca fiind un nume important.

Pentru acest lucru trebuie să le mulțumim lui Marcel Popescu și Mihai Rotaru. A marcat deja trei goluri, ultima reușită fiind cu Dinamo, când a fost cel mai bun din echipa sa”, a declarat impresarul.

400.000 de euro este cota de transfer a lui Gustavo, conform transfermarkt.de

Agentul italian a explicat și motivul pentru care a ales să-l aducă pe mijlocaș în România: „A ales să meargă la Craiova deoarece este un club ambițios, care are o istorie măreață. Noua conducere, de asemenea, a dorit să creeze un lot mai puternic pentru a depăși performanțele din ultimii ani. Acum joacă în play-off, iar obiectivul e să joace în Europa”.

„Are contract acolo până în 2019. Scopul meu e de a-l face jucător de nivel internațional. Va reuși acest lucru pentru că are calitățile pe care le are. Apoi vom vedea dacă vor exista oferte pentru el. Cu siguranță în Italia are loc și poate intra pe ușa din față” Gaetano Montalbano.