Fotbal pe plajă. România a fost umilită de Grecia, în Grupa A.



Grecia a început în forță meciurile din Grupa A, la Euro Beach Soccer League Promotion Final Terracina (Italia) 2017.

Goals: 0-1: Flengas, min. 4 (1); 1-1: Jimmy, min. 10 (2); 1-2: Papaefstratiou, min. 6 (2); 1-3: Flengas, min. 4 (2); 2-3: Ravi, min. 0 (2); 3-3: Boata, min. 0 (3); 3-4: Papastathopoulos, min11 (3); 3-5: Thomas, min. 11 (3); 3-6: Gk ritzalis, min. 11 (3); 4-6: I. Poste, min. 10 (3); 4-7: Papastathopoulos, min. 9 (3); 4-8: Papastathopoulos, min.

EURO BEACH SOCCER LEAGUE SUPERFINAL & PROMOTION FINAL TERRACINA 2017

Joi 14.09.2017

08:30 – England 2-4(aet) Turkey (Promotion Final, Group Two)

09:45 – Estonia 4-2 Bulgaria (Promotion Final, Group One)

11:00 – Moldova 3-8 Hungary (Promotion Final, Group Two)

12:15 – Romania 4-8 Greece (Promotion Final, Group One)

13:30 – Spain v Switzerland (Superfinal, Group One)

14:45 – Belarus v Russia (Superfinal, Group Two)

16:00 – Poland v Portugal (Superfinal, Group One)

17:15 – Italy v Ukraine (Superfinal, Group Two)

Vineri 15.09.2017

08:30 – England v Moldova (Promotion Final, Group Two)

09:45 – Estonia v Romania (Promotion Final, Group One)

11:00 – Hungary v Turkey (Promotion Final, Group Two)

12:15 – Greece v Bulgaria (Promotion Final, Group One)

13:30 – Spain v Poland (Superfinal, Group One)

14:45 – Ukraine v Russia (Superfinal, Group Two)

16:00 – Portugal v Switzerland (Superfinal, Group One)

17:15 – Belarus v Italy (Superfinal, Group Two)

Foto: beachsoccer.com