Fotbaliștii lui Tottenham s-au dat în spectacol la petrecerea de Crăciun organizată de clubul londonez. Jucătorii echipei de pe locul 5 din Premier League s-au costumat în diverse personaje, mai mult mai puțin cunoscute.

Vedeta serii a fost, fără îndoială, fundașul Kyle Walker. Acesta a jucat rolul Doamnei Doubtfire, protagonistul filmului “Doamna Doubtfire, tăticul nostru trăznit”, cu regretatul Robin Williams în rol principal. Walker a apărut astfel echipat într-o fotografie postată pe Twitter de Dele Alli, atacantul lui Tottenham.

Me and @kylewalker2 Mrs Doubtfire, aka me Julie keeping it real ? pic.twitter.com/vgtpEqZK7h

— Dele (@Dele_Alli) December 22, 2016