Fotbalistul englez Harry Kane și-a cerut iubita de soție pe plajă. Atacantul de 23 de ani de la Tottenham Hotspur i-a făcut o surpriză logodnicei sale, Kate Goodland, care a lăsat-o fără cuvinte.

În timp ce se aflau la o plimbare pe plajă, internaționalul englez s-a pus în genunchi în fața iubitei sale și a cerut-o de soție. Femeia a răspuns afirmativ, dar abia a putut să articuleze ”Yes!”.

She said YES! ?❤️?? pic.twitter.com/6IfmK7DFK4

— Harry Kane (@HKane) July 1, 2017