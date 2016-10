“Aceasta a fost propunerea noastră şi suntem convinşi că ea va fi acceptată. Am ales Bucureştiul pentru că am promis şi ne dorim ca această echipă a României să joace în cât mai multe oraşe din ţară, pentru a putea fi urmărită de cât mai mulţi fani. Mă bucur că am găsit înţelegere şi sprijin la autorităţile locale pentru ca aecst meci să se desfăşoare la Bucureşti şi vrem să le mulţumim şi pe această cale”, a declarat vicepreşedintele FR Tenis, Razvan Itu, comform unui comunicat de presă remis agenţiei News.ro.

Reprezentanţii ITF sunt aşteptaţi săptamâna viitoare în România, pentru a-şi da acceptul ca Sala Polivalenta din Bucureşti să găzduiască această întâlnire, la 11-12 februarie 2017.

România a retrogradat în al doilea eşalon valoric după ce a fost învinsă la baraj de Germania, cu scorul de 4-1, în luna aprilie. Simona Halep şi colegele sale trebuie să câştige întâlnirea din 11-12 februarie 2017 pentru a juca din nou în play-off-ul Grupei Mondiale I. O nouă înfrângere anul viitor ar trimite România în barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială II.