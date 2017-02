Franța, etapa a 24-a. Primele două clasate, AS Monaco și PSG, joacă marți. Clasamentul și programul complet al rundei.

AS Monaco va juca în meciul de debut al etapei, urmând a întâlni, marți, în deplasare, pe Montpellier. Liderul din Franța are un moral excelent, după ce, în runda precedentă, AS Monaco a spulberat-o pe Nice, echipă aflată pe locul 3 în clasament, la egalitate de puncte cu PSG.

Tot marți, dar pe teren propriu, principala urmăritoare a formației monegasce, Paris Saint Germain, o va întâlni pe Lille, echipă aflată la mijlocul clasamentului.

Programul rundei 24

Marți

Ora 20.00 Montpellier – AS Monaco

Ora 20.00 Caen – Bordeaux

Ora 22.00 PSG – Lille

Miercuri

Ora 20.00 Lorient – Toulouse

Ora 20.00 Nice – AS Saint Etienne

Ora 20.00 Lyon – Nancy

Ora 20.00 Bastia – FC Nantes

Ora 20 Angers – Rennes

Ora 20.00 Metz – Dijon

Ora 22.00 Marsilia – Guingamp

Clasament: 1. AS Monaco 52 p, 2. PSG 49 p, 3. Nice 49 p, 4. Lyon 37 p, 5. Saint Etienne 36 p, 6. Marsilia 33 p.