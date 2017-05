Franţa, restanţă. AZI, AS Monaco – St. Etienne. Monegascii, gata să sărbătorească victoria din campionat.

Într-o restanţă din campionatul Franţei, AS Monaco şi AS Saint Etienne se întâlnesc, miercuri, pe terenul primei echipe.

Un bun prilej pentru monegasci ca să sărbătorească titlul alături de fanii lor, după un campionat epuizant, în care s-au bătut cu marea rivală, PSG.

În acest moment, cu o etapă înainte de finalul campionatului în Franţa, AS Monaco are 89 de puncte, cu trei mai multe decât principala sa urmăritoare, PSG.

În plus, echipa din Principat are de disputat restanţa cu Saint Etienne, plus un golaveraj excelent, +73, care îi asigură titlul chiar şi la eglaitate de puncte cu PSG, care are +56.

AS Monaco – St. Etienne. În ultima etapă, deplasare la Rennes

În ultima etapă, care se va disputa sâmbătă, AS Monaco va juca la Rennes, în timp ce PSG va întâlni, pe propriul teren pe Caen.