FRF a făcut cadouri copiilor cu sindromul Down / VIDEO

FRF a făcut cadouri copiilor cu sindromul Down prezenți la acțiunea de la liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală. Partener a fost asociația Down Plus.



Din partea FRF au participat Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu, cei doi oferindu-i fiecărui copil prezent un echipament complet de joc, mingi și alte lucruri necesare unei echipe de fotbal.

Cei doi foști internaționali s-au arătat extrem de impresionați de întâlnirea cu copiii, au dat lovitura de începere a meciului demonstrativ, au făcut poze împreună cu aceștia și au schimbat câteva pase.

Pentru Miodrag Belodedici, acțiunea de la liceul Dimitrie Bolintineanu a fost cu atât mai emoționantă, pentru că fostul libero al echipei naționale a urmat cursurile liceale chiar la instituția din cartierul Rahova.