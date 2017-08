Fundașul sârbul Bogdan Planici a venit la București, dar ”fecesebiștii” au uitat de el, prinși cu meciul FCSB – Sporting.

ACTUALIZARE 17.50. ”Planici semneză joi. Diseară doarme în cantonamentul nostru, nu sunt probleme”, a spus Gigi Becali.

Bogdan Planici a ajuns miercuri la sediul roș-albaștrilor din capital pentru a semna contractul, dar a plecat iritat de la club, a informat digisport.ro



Fundașul central l-a așteptat aproximativ două ore și jumătate pe președintele FCSB, Valeriu Argăseală, dar acesta nu a mai ajuns, fiind la dineul oficial pentru meciul cu Sporting. Planic a fost la sediul clubului însoțit de impresarul său, cei doi aveau și contactul la ei.

Planici nu a dorit să vorbească la ieșirea din sediul clubului și din câte se pare s-a stabilit o nouă întâlnire cu cei de la FCSB. Cele două părți sunt deja înțelese, mai rămâne doar ca jucătorul să-și pună semnătura pe contract.

În vârstă de 25 de ani, fostul jucător al celor de la Vojvodina va efectua joi vizita medicală, urmând ca mai apoi să semneze contractul, în cazul în care acest lucru nu se va întmpla astăzi, până la ora meciului cu Sporting.

Planici are 25 de ani şi are o cotă de piaţă de 600.000 de euro. Fundaşul a fost adus cu un an în urmă pentru 400.000 de euro de la OFK Belgrad.

300.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Planici.

”Sunt foarte încântat să mă aflu aici, speram să ajung mai devreme, dar fostul meu clubul mi-a făcut ceva probleme la acest transfer. La final au fost de acord şi sunt foarte bucuros că am venit la Steaua. Nu știu ce probleme, cred că au dorit mai mulţi bani. Până la urmă cluburile s-au pus de acord, au ajuns la o înţelegere şi sunt foarte fericit. Voi da tot ce am mai bun pentru a juca la Steaua, sper că vom câştiga în această seară cu Sporting şi vom merge în Liga Campionilor. Cam atât”, a declarat Bogdan Planici, la Dolce Sport.

