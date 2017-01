Furtuna din Antalya i-a obligat pe steliști să se antreneze în sala de forță și în bazin / VIDEO

Furtuna din Antalya i-a obligat pe steliști să se antreneze în sala de forță și în bazin.

Antrenorul Laurențiu Reghecampf a schimbat programul de pregătire din cauza vremii. Fotbaliștii vicecampioanei au lucrat în prima parte la trenul inferior, pedalând din greu într-o sesiune de spinning, antrenament efectuat pe biciclete staționare.



Pe lângă spinning, roș-albaștrii au avut parte și de o ședință de alergări în apă, unde noile transferuri Denis Alibec și Harlem Gnohere și-au etalat fizicul. Alibec și-a impresionat noii colegi și cu tatuajele sale.

”Bizonul” ar fi avut 97 de kilograme înainte de plecarea în vacanţă, mult peste limita admisă. Atacantul francez are 185 cm înălţime, astfel că greutatea sa ideală, potrivit specialiştilor, s-ar înscrie între 78-85 kilograme. În ciuda pregătirii spartane a lui Reghecampf, există pericolul ca Gnohere să nu fie apt de joc la startul părţii secunde a campionatului.

Becali e însă convins că greutatea nu va fi o problemă, fizicul ajutându-l să câştige duelurile umăr la umăr. De altfel, la antrenamentele Stelei, deja i-a speriat pe coechipieri în disputele unu la unu. Întrebat dacă a auzit câte kilograme avea ”Bizonul” înainte de vacanţa de Crăciun, Becali a răspuns în stilu-i caracteristic.

„125 de kilograme. Păi, a fost la palat, l-am văzut, adică am stat cu el. Ştiţi ce mi-a zis MM că face? La antrenamente, când le dă câte un umăr celorlalţi, îi aruncă. Tade să știți că era înalt, dar avea picioarele subțiri, nu avea forță, el din toate duelurile cădea. Dar ăsta e puternic, e foarte puternic”, a explicat Gigi.

Steaua se află de sâmbătă în Turcia. Vicecampioana are programate șase amicale, toate în cel de-al doilea stagiu de pregatire care va avea loc tot in Belek, in perioada 22 ianuarie – 4 februarie.

18 ianuarie – FC Steaua Bucuresti – Qarabağ FK (Azerbaijan)

24 ianurie – FC Steaua Bucuresti – FK Vardar (Macedonia)

26 ianuarie – FC Steaua Bucuresti – FC Terek Grozny (Rusia)

28 ianuarie – FC Steaua Bucuresti – ŠK Slovan Bratislava (Slovacia)

31 ianuarie – FC Steaua Bucuresti – Wisła Kraków (Polonia)

2 februarie – FC Steaua Bucuresti – HNK Hajduk Split (Croatia)

Steaua va juca cu CFR Cluj, în deplasare, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1, în week-end-ul 4-5 februarie 2017.