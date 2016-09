Gabi Balint a cumpărat o casă veche de un secol în Crainimăt. Ce planuri are cu clădirea

Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Stelei, Gabi Balint investește în județul natal. ”Pele” a cumpărat o casă săsească veche de un secol, pe care fostul internațional plănuiește să o restaureze. Casa i-o dedică mamei sale, o săsoaică cu poveste de roman, informează bistriteanul.ro.



Gabi Balint a achiziționat o casă săsească veche de 118 ani, în Bistrița-Năsăud. Aceasta este situată în localitatea Crainimăt și va trece în curând printr-un proces de restaurare.

Sportivul dedică această bijuterie pe care vrea să o șlefuiască în viitorul apropiat mamei sale, o săsoaică cu o poveste de roman, pe care Gabi Balint promite să o dezvăluie curând.

”Am un nou hobby. Să restaurez o casă săsească. O fac în amintirea mamei mele. A fost săsoaică. A avut o istorie interesantă, pe care o s-o povestesc mai târziu. A fost deportată în 1944 și a avut doi frați și un cumnat care s-au înrolat în armata Germaniei. Cumnatul ei a murit la Berlin. Pe front. Unul din frații ei a fost luat prizonier de armata engleză. S-a căsătorit apoi în Anglia și a murit acolo de bătrânețe. E fascinant ce am aflat despre rădăcinile mele. Ei au luptat pentru Germania, eu am jucat pentru România. O să vă scriu, să vă povestesc în curând. Până atunci vă ofer o fotografie cu casa pe care am achiziționat-o. Așa arăta în urmă cu aproape 20 de ani. A fost construită în 1898”, a postat pe pagina sa de Facebook, Gabi Balint.