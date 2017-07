Gabriela Szabo vrea să construiască o sală de sport pentru CSM București. Numită recent în funcția de director general al clubului Primăriei Capitalei, fosta mare atletă a declarat, miercuri, că strategia sa va fi axată în principal pe infrastructură pentru că echipele de handbal și volei ale grupării din Capitală au nevoie de o sală de sport.

„Am văzut că sunt opt secții în cadrul clubului, dintre care cea mai importantă este cea de handbal. Eu îmi doresc să ne dezvoltăm către comunitate. Din experiența mea de la Ministerul Tineretului și Sportului mi-am dat seama ce sporturi iubesc oamenii. Și atunci trebuie să mergem și către sporturile de apă, spre sporturile de contact, cum este judo… Strategia mea însă este clară. Îmi doresc să ne axăm pe partea de infrastructură pentru că CSM are nevoie de o sală de sport pentru echipele de handbal și volei. Asta trebuie să fie urgența în următorii 2-3 ani, indiferent cine va fi acolo”, a spus Szabo.

Fosta atletă a menționat că CSM București are nevoie de un proces de rebranding, dar și de o mai mare vizibilitate. „Pentru mine este o provocare, ca de altfel orice funcție pe care am avut-o în sport. Am acceptat funcția pentru un an de zile. Ne dorim performanță la CSM București, un club cu un buget mare care se duce în mare parte în pregătirea sportivilor noștri. Îmi doresc foarte mult să ne ordonăm în cadrul clubului în următoarele 3-6 luni. Vreau să avem un rebranding, să comunicăm unitar și să fim mult mai vizibili. Pentru că în două zile de când sunt la club am aflat că se organizează foarte multe evenimente dar nimeni nu știe de ele. Trebuie să învățăm să ne promovăm mai mult și să ne dezvoltăm”, a menționat ea.

„Toți sportivii care vor veni în club trebuie să știe clar că vor fi extrem de bine monitorizați, vor primi toate condițiile din partea noastră, iar în schimb dorim performanță. Îi primim cu brațele deschise, dar nu cu duble legitimări. Dacă vii, vii pentru că te identifici cu CSM București. Îmi doresc foarte tare să dezvoltăm secția de atletism. Nu trebuie să existe în România club fără secție de atletism, este un sport de bază”, a adăugat Gabriela Szabo.

Noua directoare generală a CSM București, Gabriela Szabo, a fost prezentă, miercuri, la meciul demonstrativ dintre echipa națională de baseball a României și o selecționată a soldaților americani de la baza militară Mihail Kogălniceanu.

Partida, încheiată cu victoria României cu scorul de 6-4, a avut loc în Complexul Studențesc Tei din Capitală în cadrul Baseball Festival. Acesta a fost al doilea meci al celor două formații, primul fiind câștigat tot de România, cu 7-2, la Constanța, în luna aprilie a acestui an.

sursa: Agerpres