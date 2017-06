Generația de Aur atacă la baionetă, după Polonia – România 3-1. ”Am fost dominați la toate capitolele”. Prunea: ”Să se spele pe cap cu el”.

Florin Răducioiu: ”Mă simt jignit de comportamentul jucătorilor. Am fost dominați la toate capitolele. Noi nu avem un joc al României, asta e frustrant. Singura notă pozitivă e că am marcat și noi un gol. Ca fost jucător al naționalei mă simt jignit!

La penalty-ul lui Săpunaru e lipsă de inteligență. Nu poți să faci o asemenea greșeală la acest nivel„, a spus Răducioiu la TV Dolce Sport.

Prunea, aflat în război cu șefii fotbalului românesc, i-a cerut demisia selecționerului Christoph Daum și lui Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

Generația de Aur atacă la baionetă, după Polonia – România 3-1. Prunea a fost la nuntă

”Nu am văzut meciul pentru că am fost la o nuntă. Am apucat să urmăresc doar ultimele 10 minute. Cum mi s-a părut? Ce să mi se mai pară? Cam asta a fost.

Am întâlnit o echipă mai bună din toate punctele de vedere. Am văzut că Daum nu vrea să plece, să demisioneze. Foarte bine. În locul lui, și eu aș face la fel. Să spele cu el pe cap.

Cer public demisia lui Andrei Vochin, cel care l-a adus la națională. Să se ia de mână cu Daum și să plece amândoi. Burleanu nu are nicio vină. El nu se pricepe. Dar și Vochin a dovedit că nu se pricepe. Acum să își asume responsabilitatea.

Bănuiesc că o să coste destul de mult despărțirea de Daum. Ce s-a întâmplat aseară, în meciul cu Polonia, era de așteptat. Suntem deja în lumea a treia. Ne apropiem de lumea a patra. Cred că exact asta se dorește la FRF”, a spus Prunea. pentru site-ul gsp.ro.