Gesturi incalificabile ale lui Alibec. Ce a făcut după ce a fost schimbat la meciul CFR Cluj – FCSB. Reacția lui MM Stoica

Gesturi incalificabile ale lui Alibec. Ce a făcut după ce a fost schimbat la meciul CFR Cluj – FCSB. După ce a fost schimbat, căpitanul roș-albaștrilor și-a ieșit din nou din minți și a făcut un gest obscen la adresa fanilor adverși. Imaginile au fost captate de DigiSport.

ACTUALIZARE 11.00. ”L-au înjurat non-stop, trebuie protejate băncile de rezerve, scandările sunt obișnuite pe stadioane”, a spus Mihai Stoica. Oficialul ”roș-albaștrilor” a precizat apoi că nu mai are absolut nicio problemă cu ceea ce s-a întâmplat între el și Alibec la meciul cu Viitorul. ”Nu a fost nimic cu mine și cu Alibec, el a răspuns într-un moment în care era nervos, eu nu am pierdut ani de viață să dau amploare unor astfel de incidente mici. Am vorbit cu el imediat după acele declarații, suntem bine, avem o relație bună”, a adăugat MM Stoica.

”Văd că unii tratează că foarte multă silă manifestările noastre, dar așa se întâmplă când se joacă meciuri cu asemenea încărcatură, dar să purtăm un gram de eleganță. Dacă s-au văzut anumite maimuțăreli, poate cineva a fost la vreo grădină zoologică”, a spus Mihai Stoica, după care a apreciat că și Diego Simeone, managerul lui Atletico Madrid, obișnuiește să trăiscă intens partidele: ”Diego Simeone a fost prin semifinale și finale de Liga Campionilor și el a avut manifestări…, dar hai să traversăm acest subiect. Puțin mai eleganți dacă am fi când vorbim de maimuțăreli”, a spus Mihai Stoica, la Digi Sport Matinal.

Mai întâi, înainte de pauză, în minutul 41, acesta a gesticulat din nou, așa cum a făcut-o în multe alte meciuri, iar Ovidiu Hațegan i-a acordat cartonașul galben.

Apoi, pe final de meci, când a fost înlocuit, în minutul 84, cu Harlem Gnohere, Alibec s-a așezat aparent nemulțumit pe bancă, după ce s-a salutat cu antrenorul Nicolae Dică. Imediat, el s-a ridicat pentru a-i saluta scurt pe fanii FCSB aflați în tribuna de pe partea opusă, pentru ca, imediat, atunci când s-a întors pentru a se așeza din nou, el să facă un gest obscen la adresa suporterilor CFR-ului, aflați în spatele băncii de rezerve a FCSB-ului.

Alibec nu s-a calmat nici după ce s-a așezat din nou pe bancă și a continuat să vocifereze în direcția fanilor CFR-ului.

