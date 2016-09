Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, a lansat un atac dur la adresa oficialilor FRF. „Regele” a sugerat că aceştia s-au opus convocării lui Ianis, fiul său aflat sub contract cu Fiorentina, la una dintre echipele naţionale, pentru a-i plăti poliţe.

„Ianis n-a fost promovat pana in ziua de astazi niciodata! Fotbalist care a jucat 30 de meciuri in Divizia A, la echipa care a marcat cele mai multe goluri, meci de meci a jucat. N-a fost convocat nici la U-19, nicio promovare, iar alti colegi de-ai lui au fost convocati desi nu erau la echipa mare, de la ’98. Va mai dau alta, care-i clara, nu ca eu stau sa inventez, nu ca-i baiatul meu… Nu, el si-a castigat dreptul asta pe teren. Da? Ca Fiorentina l-a cumparat de la 15 ani jumate. N-a fost convocat nici macar la o selectionata, nici macar o promovare nu are. Voi credeti ca e normal? Hai ma, e de gluma asta! Dar asta e, mergem mai departe, vom vedea. Nu-i asa bun, sa se duca sa se mai antreneze. Nu-i normal, a iesit cel mai bun jucator anul trecut, Ianis, votat de antrenori si de jucatori. N-a fost votat asa? AFAN-ul a facut, l-au votat antrenorii si jucatorii din campionat, cel mai bun tanar jucator, am fost la premiere Si inaintea lui Stanciu! Şi nicio convocare, nimic. De ce? Ca-l cheama Hagi! Suta la suta, suta la suta. Ca-l cheama Hagi, de-aia! Dar asta e, ce sa fac! Le indur, le iau cu mine, sunt obisnuit sa lupt. De jos, cu coatele, am luat-o de jos si ma duc in continuare, cat oi putea”, a declarat Hagim citat de dolce-sport.ro.

Nu îl consideră pe Boldrin un veritabil număr 10

Gheorghe Hagi a vorbit şi despre Boldrin, unul dintre transferurile recente ale Stelei: „Vă rog frumos, nu-l mai faceţi pe Boldrin decar. Că iar umflaţi un balon. Eu, care sunt un decar, deja mă enervez. Boldrin e optar, cum a fost Rotariu. Ce, Boldrin e mai bun ca Rotariu? Boldrin e optar. Decarul se uită la tine şi vede şi în spate, drbilează trei jucători, ăla e decar. Tănase driblează? Tănase e Mutu. Care si driblează, şi marchează şi căruia-i place golul. Deci genul lui Mutu, nu a lui Hagi. Genul lui Hagi e altul”.