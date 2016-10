Gheorghe Ștefan – ”Pinalti”, condamnat de 6 ani de închisoare în Dosarul ”Microsoft”. Unde își ascunde banii fostul patron al Ceahlăului

Fost primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă, instanţa hotărând confiscarea a peste 3.000.000 euro.

„Mă consider vinovat şi merit o pedeapsă. Dar cred că o încadrare corectă ar fi cea din art 13. Cu mâna pe Biblie jur că nu am pretins şi nu am luat din afacerea Microsoft niciun cent, niciun cent nu a ajuns la mine. Sunt vinovat pentru că am exercitat influenţă asupra lui Gabriel Sandu, regret. Vreau să colaborez în continuare, să stabilim unde au ajuns sumele de bani. Sunt vinovat, merit o pedeapsă. Dacă aş fi cunoscut legile cum le ştiu acum nu aş fi fost în faţa dumneavoastră”, s-a văicărit Gheorghe Ştefan, fost patron la Ceahlăul și fost primar în Piatra-Neamț, în fața judecătorilor.