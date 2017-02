Ghiță Mureșan împlinește azi 46 de ani! Uriașul nostru a luat distanță de România.

Stabilit în SUA, cel mai valoros baschetbalist al nostru din toate timpurile, singurul tricolor pătruns în selectivul campionat nord-american – NBA, trăiește în Washington împreună cu soția Liliana și cu cei doi copii.

Gheorghe Dumitru Mureșan s-a npscut pe 14 februarie 1971, la Tritenii de Jos – Cluj. Cu 2,31 metri înălțime, deține împreună cu Manute Bol recordul de cel mai înalt jucător din istoria NBA.

Gheorghe Mureșan s-a format ca jucător la Clubul Sportiv al Universității Cluj. De aici, a plecat în străinatate: Pau-Orthez, Washington Bullets și New Jersey Nets. Asta, deși el visa să devină bucătar!

A încercat și actoria, fiind un personaj principal în filmul ”My Giant” (”Gigantul Meu”) din 1998, în care a jucat împreună cu Billy Crystal.

Recordul său pentru naționala României este de 42 de puncte, reușite într-un meci cu Suedia, în noiembrie 1992.

În 1993, a pătruns în liga profesionistă nord-americană (NBA), evoluând cinci sezoane pentru Washington Bullets (1993-1998) și două pentru New Jersey Nets (1998-2000). În sezonul 1995-1996, ardeleanul a primit premiul NBA Most Improved Player Award.

Meciul său de referință datează din 1996, când a reușit un ”double dobule” împotriva lui Michael Jordan (Chicago Bulls): 27 de puncte, 11 recuperări și 4 blocaje.



Dispărut o vreme din atenția publică, Mureșan a revenit puternic în actualitate anul trecut, când a apărut înt-ro fotografie alături de Lionel Messi.

În România, ”Big Ghiță” a inițiat câteva campusuri de baschet, în Clujul natal.



Fostul baschetbalist a decis să își crească fiii în America. Ghiță are doi băieți: George și Victor. George, băiatul cel mare, are 18 ani și măsoara peste 2 metri.

George joacă și el baschet, la echipa de juniori a Universitatii St. Andrews, și a devenit protagonistul unui material în ziarul Washington Post. “Când merg la meciurile lui, am mai multe emoții decât aveam la meciurile mele. Nu în sensul ca sunt stresat, dar am emoții….Îi spun mereu: nu baschetul este cel mai important, ci să te simți bine. Nu vreau să fie cine am fost eu. Este un jucător mult mai inteligent decât mine”, a mărturisit Mureșan.