Giani Kirită, fostul căpitan al lui Dinamo, e pro-Contra: ”Vreau să văd fețe noi la Dinamo. Cosmin e muncitor și bătăios, exact ce ne trebuie”

După eșecul de la Tr. Severin, 1-2 cu CSU Craiova, Dinamo a ajuns la trei eșecuri consecutive.Se pune problema demiterii lui Ioan Andone și înlocuirea lui cu fostul dinamovist Cosmin Contra.



Echipa pare că poate egala un record trist, înregistrat tot într-un mandat al lui Ioan Andone, când roș-albii deveniseră agenții 007, de la linia de înfrângeri din clasament!

În sezonul 2002-2003, chiar cu Andone antrenor, Dinamo a trecut prin cea mai prostă pasă din istoria sa: ”câinii” au pierdut 7 meciuri la rând!

Pe atunci, Giani Kiriță (39 de ani, actual antrenor la AS Glina, în liga a patra, în campionatul județean Ilfov) se afla pe teren pentru Dinamo. La 14 ani distanță, fostul căpitan din Șoseaua Ștefan cel Mare a vortbit la Digi Sport despre situația de atunci și despre actuala echipă a „câinilor”.

Kiriță, 4 selecții la națională, are două titluri (2000, 2002) și trei Cupe ale României (2000, 2001, 2003) cu Dinamo (135 de meciuri, 9 goluri – în total) a reacționat vehement împotriva jocului echipei, susținând schimbarea lui Ando cu fostul său coleg Cosmin Contra!



Kiriță: ”Suflu nou la Dinamo”

”M-am săturat de aceleași fețe la Dinamo, trebuie suflu nou, sunt pro-Contra! E un fost coleg îl cunosc, e antrenor bătăios, băiat muncitor, reprezintă spiritul lui Dinamo. Să-l vedem la lucru!”, a declarat Giani.

”Aș vrea să văd un Dinamo ca pe vremea în care am muncit eu. Să nu țipe fanii la noi, ca la Craiova, ci să vadă că se dă tot ce e omenește posibil pe teren”.



”Nu știu de ce au dispărut jucătorii cum eram eu, care să joace cu sufletul!”.

”Uită-te la Rotariu! El trebuie să pună masă musculară, dacă intră unul la el, îl aruncă în reclame. Are finețe, dar trebuie să poată să stea pe picioare”, a remarcat fostul mijlocaș.

”Singura cumpănă pe care am avut-o noi a fost când au venit 9 jucători de la Craiova și am avut 7 înfrângeri, de am ajuns agenții 007. Atunci ne-am revenit, pentru că au mai triat din jucătorii de la Craiova, apoi am început să ne cunoaștem între noi, și era eram jucători de valoare”