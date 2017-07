Gică Craioveanu va fi spectator la CSU Craiova – AC Milan, dar e cu gândul și la prietenii de la Dinamo, care se vor duela cu Bilbao: ”Cred în «nebunul» de Contra!”. Dinamo – Athletic Bilbao se joacă mâine seară, de la ora 20.30, pe „Arena Națională”, în fața unei asistențe estimate la circa 40.000 de oameni.

Într-un interviu acordat pentru „Libertatea”, Gică Craioveanu a dezvăluit de ce Dinamo nu trebuie să se teamă de ultimul rezultat, 0-1 cu FC Botoșani, și care sunt punctele forte ale celor de la Athletic Bilbao din perspectiva poate celui mai fin cunoscător al fotbalului spaniol.

Libertatea: Salut, Gică! Știu că ești în România. Mergi la meciul Craiovei sau al lui Dinamo?

Gică Craioveanu: Merg la Severin, la meciul Craiovei, bineînțeles. Ce treabă am eu cu Dinamo? Am doi prieteni foarte buni acolo, pe Contra și pe Anton, cu care vorbesc mult. Mai am și alți prieteni, pe Mutu, pe Dănciulescu, dar Contra și Anton îmi sunt cei mai apropiați și m-aș bucura pentru ei să aibă succes.

Are Dinamo șanse? Nimeni nu prea crede într-o surpriză.

Dinamo are șanse și îți spun și de ce. Athletic Bilbao mereu se pornește mai greu, începe mai chinuit sezonul. Cred în «nebunul» ăsta de Contra, prietenul meu, pentru că știe jocul, știe să-și apropie jucătorii, ceea ce e foarte important în fotbalul actual. Și Dinamo are o echipă bună. Contează dacă nu va juca Inaki Williams. El a avut o vacanță mai scurtă și, probabil, va fi menajat. Știi cum e, când sunt două meciuri, nimeni nu riscă să-și piardă jucătorii.

Dar Dinamo a pierdut contra modestei FC Botoșani. Cât va conta acel ultim rezultat?

Rezultatul cu FC Botoșani nu trebuie să-i sperie, nu e un semnal de alarmă, pur și simplu jucătorii, în subconștientul lor, s-au păstrat pentru cel mai important meci! Iar pentru Dinamo acesta e cu Bilbao, nu cu Botoșani! La fel și Craiova, a zbârcit-o acasă cu Chiajna, pentru că jucătorii se gândeau doar la Milan, să nu se accidenteze, să dea totul contra italienilor. E important ca ambele să nu ia gol acasă. Dinamo merge apoi pe San Mames, unde vor fi 50.000 de «lei» în tribune și dacă vor avea ceva de recuperat va fi mult mai greu. Va fi infernal. Ăștia de la Bilbao sunt ca noi, oltenii, foarte pasionali.

Cine e pericolul major de la Bilbao?

Atenție la Aduriz! Are 36 de ani, dar el și cu Sergio Ramos, de la Real, sunt cei mai buni jucători din Spania la loviturile de cap. Nu știu cum face, rămâne parcă în aer. Nedelcearu îi poate face față, dacă e atent. E un fundaș puternic. Al doilea mare pericol e Raul Garcia, mijlocaș care aleargă de dă boala în el între cele două careuri. Nu e la fel de tehnic ca un Muniain sau Susaeta, dar e important în angrenajul echipei.

Procentual, care ar fi șansele?

Trebuie să fim realiști, Bilbao și Milan sunt favorite. 90 la sută poate ei au prima șansă. Dar fotbalul e imprevizibil. Ne gândim că Milan vine din China, e diferența de fus orar. Atât Milan, cât și Bilbao sunt în fața primului meci oficial al sezonului. Și mai e ceva. Sunt de o lunî în Craiova, l-am văzut pe Mangia cum lucrează. M-a surprins foarte plăcut. Trebuie să ne bucurăm de fiecare echipă românească dacă reușește ceva, să se califice, să adune puncte, să nu mai trecem prin atâtea tururi preliminare.

Adrian Mititelu a mai înscris o echipă în Liga 4. Ce crezi despre acest proiect?

Am văzut și eu că au avut un antrenament, că a fost multă lume. Nu știu nimic altceva, ce buget au, ce condiții. N-am mai vorbit cu Adi Mititelu. Îi doresc să aibă baftă, eu nu urăsc pe nimeni. La noi e prea multă ură, prea multă încordare.