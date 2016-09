Gică Hagi cere ajutorul: „Ne dorim investitori, avem nevoie de bani!”

FC Viitorul a obţinut, luni, o nouă victorie în Liga 1, trecând luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0), de Concordia Chiajna.

La finalul partidei, managerul de la FC Viitorul, Gică Hagi, s-a arătat încântat de cele trei puncte obţinute şi a anunţat că orice este doritor să ajute financiar echipa constănţeană este binevenit.

„Fiecare își dorește mai bine, am muncit foarte mult, normal că ne dorim investitori. Am o societate pe acțiuni și poate să vină oricine. Asta face toată lumea, nu doar eu. Nu e: ‘Mamă, am descoperit America!’. E un lucru normal. Dacă se va întâmpla, bine. Dacă nu, vom merge mai departe așa, cu bugete mici”, a declarat Gheorghe Hagi pentru Digi Sport.



Are nevoie de bani pentru achiziţii

Managerul de la FC Viitorul a dezăluit şi pentru ce are nevoie de investiţii la echipă. „Orice club din lume caută să facă parteneriate pentru a avea bani mai mulți. Trebuie să face pasul spre un alt nivel. Noi depindem de bani. Avem nevoie de bani pentru a face achiziții”, a conchis Gică Hagi.

La finalul sezonului precedent, FC Viitorul s-a calificat în premieră în cupele europene. Formaţia „Regelui” a evoluat în Liga Europa, unde a fost eliminată, după o dublă manşă, în turul III preliminar, de echipa Gent (Belgia), scor 0-5 şi 0-0.