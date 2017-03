Gică Hagi (52 de ani) a anunțat oficial că se retrage din cursa pentru a ocupa o funcție de conducere la FRF. Asta vine după ce și Gică Popescu a anunțat că nu mai vizează o funcție la FRF.

Retragerea lui Hagi aduce aminte de un episod de acum trei ani. Înainte să fie arestat, pe 4 martie 2014, ”Baciului” i s-a transmis să se retragă din cursă, pentru a nu fi băgat la pușcărie. Cu această mărturie, tatăl său a plecat în mormânt. Popescu a refuzat atunci să se retragă din cursa pentru șefia federației, iar Răzvan Burleanu a ieșit atunci învingător.

Viitoarele alegeri la FRF sunt programate în martie anul viitor.

IATĂ COMUNICATUL POSTAT PE SITE-UL ACADEMIEI HAGI:

”După conferința de presă de aseară vreau să rămâneți cu două aspecte importante legate de mine.



1. În România voi continua proiectul meu de suflet Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și FC Viitorul cu obiectivul de a forma tineri competitivi și a încerca să devii cel mai bun prin muncă. Nimeni nu se naște cel mai bun, doar devii cel mai bun prin muncă.



2. Având în vedere că orice opinii / păreri pe care le am despre fotbalul românesc sau colegi sunt considerate atacuri, înțepături, interpretate că aș avea anumite interese etc. am luat decizia ca cel mai bun lucru pe care să-l fac pe o perioadă nedeterminată este să nu mai vorbesc. În continuare rămân deschis comunicării cu dumneavoastră, însă doar despre proiectele în care sunt implicat. Totodată, vă transmit foarte clar că nu vizez vreo funcție administrativă sau tehnică legată de destinele fotbalului românesc.



Pe viitor, sper să avem parte și să ne bucurăm împreună de succesele loturilor naționale ale României, creând o nouă generație care să aibă performanțe și rezultate mai bune ca ale generației noastre.



Cu respect, Gheorghe Hagi”.