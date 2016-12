Gică Hagi spune că Răzvan Marin este mai bun decât Xavi! Răzvan Marin, de la liderul Viitorul, a ajuns titular la echipa națională, de la venirea neamțului Christoph Daum pe banca tricolorilor.

”Este cel mai bun din România. Dacă va progresa cum trebuie, va deveni unul dintre cei mai buni mijlocași din toate timpurile, pentru că este complet. Face ambele faze, are ambele picioare, dă pase decisive, are viziune, creație, e agresiv și fără minge, are sămânța lui taică-su. Este un jucător valoros, s-a văzut și la debutul în echipa națională.

Mereu am zis de el că seamană cu Xavi (fost câștigător de Liga Campionilor și de titluri naționale ale Spaniei cu FC Barcelona, precum și de Campionat European și de Campionat Mondial cu naționala Spaniei), dar are mai mult decât Xavi, șutează foarte bine cu ambele picioare.

Are o marjă de progres extraordinară, a făcut un salt nemaipomenit într-un an. Vrea să continue cu noi, să crească, să joace, să fie mai bun. Dacă vrea să plece afară, trebuie să plece undeva unde să joace”, a spus Gică Hagi, la TV Dolce Sport.

Comparația Marin – Xavi pare deplasată, dar nu ea este pe primul loc într-un top al exagerărilor. Pe când era antrenor la FC Național, Cosmin Olăroiu a afirmat că unul dintre elevii săi, Ovidiu Petre, va ajunge mare de tot. ”Va însemna pentru echipa națională mai mult decât a însemnat Gică Popescu”, a fost premoniția halucinantă a lui Oli, cunoscut altfel ca un tehnician cu picioarele pe pământ.

Petre nu doar că n-a ajuns ce a zis Oli, dar nici măcar n-a prins cheag la națională. A ratat Euro 2008 după ce a fost accidentat de un jurnalist. A jucat la Steaua și la Galatasaray, dar la gruparea turcă a fost una dintre marile rușini din istoria grupării ”Cim Bom Bom”.