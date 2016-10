Gică Hagi știe cum poate fi revigorat fotbalul românesc: ”Renunțați la sistemul cu doi închizători. Băgați jucători care văd poarta”

Gică Hagi este foarte dezamăgit de starea actuală a fotbalului românesc, iar pentru asta îi consideră vinovați pe cei din fruntea FRF.

Managerul tehnic al Viitorului crede că fotbalului nostru este pe un drum greșit din cauza faptului că la loturile naționale se pune accent pe fizic mai mult decât pe calitățile native ale jucătorilor român, tehnica și inteligența.

”Mie mi-a plăcut echipa României. Să nu credeți că e întâmplătoare victoria cu 5-0 din Armenia, la câți jucători ofensivi am avut pe teren. Fraților, uitați de doi închizători, de ăia de doi metri. Uitați! Băgați jucători care văd poarta, care pasează spre poartă, care sunt iuți și au tehnică. Jucători ofensivi, fiindcă de aceea am dat goluri. Și sunt mulți în țară, dar nu sunt băgați în seamă, nu sunt promovați. De asta am fost supărat cu Ianis”.

Hagi îl ridică în slăvi pe selecționerul Christoph Daum: ”Dacă Răzvan Marin nu era selecționat, nu-l mai vedeați. Mai stătea vreo doi ani și ziceam că-i bunicel, așa și-așa. Nu e, e și el bun! Uite, a venit cineva de afară, păcat că cineva de afară a făcut lucrul ăsta. Și pe această cale în felicit pe Christoph Daum, pentru că merită felicitat. A scos un jucător în față, care poate fi un mijlocaș de perspectivă pentru naționala României”.

Fostul mare internațional crede că nu lipsa forței este marea problemă a fotbalistului român.

”Nu sunt de acord cu teoria că stăm prost din punct de vedere fizic. În fotbalul nu fizicul contează. Jucătorul trebuie să fie iute, rapid. În gândire, în pasare și în mișcare. Ăla va fi cel mai bun. Ce eu eram mare? Răducioiu era mare? Ilie Dumitrescu era mare? Hai să nu-mi spuneți mie asta. Sau Lupescu era atât de puternic… Și de ce jucam? Pentru că știam cu mingea. Eram iuți. Așa că fraților, lăsați-o cu fizicul.

Adversarii nu ne domină fizic, ci pentru că au mingea, și noi nu știm să o pasăm. Când vine mingea la noi, vine bomba. Mingea trebuie să ne asculte. Jocul României era bazat pe posesie. Din păcate, jucătorul român mai e disponibil la lucru ăsta? Nu, pentru că nu o gândim. Dăm lungă și jucăm mingea a doua. Nu se poate așa. V-ați dus după italieni, dar nu e bine. Mie îmi place fotbalul spaniol. Dacă puneți în continuare baza pe partea fizică nu o să câștigăm niciodată”.

Hagi și-a continuat teoria: ”E construit poporul român pe fizic? Nu. Ne luăm noi la bătaie cu nordicii, cu englezii, cu francezii sau cu germanii? Păi, ești pierdut din start. De ce mai intri pe teren? Acolo trebuie să fii mai iute decât ei. Să gândești mai repede, să pasezi mai repede și să te miști mai repede.

Lucru cu mingea e foarte greu să-l antrenezi, dar cu alergatul, dăi drumul, o faci imediat. Noi trebuie să învățăm să jucăm fotbal. Calitatea românului este inteligența, e iute la minte, dar nu-l antrenăm cu mingea.

E greu, vin elvețienii și alergăm după minge, iar în minutul 70 facem cârcei. Cică, nu suntem pregătiți fizic. Păi, nu tot nea Puiu ne-a pregătit și pe noi? Ce, nea Puiu nu știe să facă pregătire? Noi eram fotbaliști, eram antrenați cu mingea. Nu eram nici bătăioși, nici luptători. Eram tehnici, iuți.

Acum văd că ne uităm doar la ăia cu mușchi. ce ăia de la Barcelona sunt mari? Sunt iuți și rapizi, știu cu mingea, care e parte din corpul lor”.

”Să nu-mi spună nimeni că nu există jucători buni în România. Trebuie să știi să-i găsești. Totul pleacă de sus. Cine conduce partea tehnică la loturile naționale? Cine e director tehnic, cât a lucrat în meserie, ce ne arată, ce performanțe are? A lucrat la copii și juniori, are performanțe? Are un concept? Știe un concept tehnic? Știe ce fotbal jucăm? Care e stilul nostru? Astea sunt lucrurile care mă dor. Cei care conduc destinele fotbalului românesc trebuie să găsească soluții, altfel e belea”, Gică Hagi



Hagi mai are un of: ”Centrele de copii și juniori nu primesc nici un leu, zero! Noi suntem parteneri cu FRF, furnizăm jucători, dar nu primim nimic.

Când ești la FRF e ușor să produci bani, când vinzi brandul România. E ușor să faci un buget, dar e greu să faci performanță! Noi o să trăim, iar lumea ne va judeca după performanțe. Aici problema e acută! Asta e opinia mea. Spuneți opinia lui Hagi, nu Hagi atacă. Judecați-o și vedeți dacă zic bine sau nu”.

”Nu sunt certat cu Iordănescu”

”Regele”consideră că Anghel Iordănescu a greșit selecția: ”După mine, Gheorghe Hagi, luam la Euro patru jucători sub 21 de ani. Pe fiecare compartiment câte unul. Că nu murea nimeni. Nu murea nimeni, dar îți creșteai viitorul. Vedeau ce se petrece la nivelul acela. Eu așa cred, la națională trebuie să fie câte unul tânăr în fiecare compartiment. Să stea cu ăla bătrân, că poate într-o zi îl bate. Dar dacă nu-l vezi, nu-l aduci, nu-l simți.

Cu toate astea, Hagi zice că nu are nimic cu Generalul: ”Eu nu m-am certat cu Iordănescu. Eu mi-a spus părerea și față de tata, și față de oricine. Pe mine nu mă confundați cu nimeni. Eu sunt eu și mi-o asum. Când am văzut că nu e loc de mine și am simțit, am plecat. Poate sunt printre puțini care au făcut asta. Eu trebuie să fiu dorit. Dacă lumea nu mă vrea, eu mă duc”.

”Nu știu nimic despre oferta de la Trabzonspor, dar știu că sunt bun și că într-o bună zi voi fi dorit. Nu muncesc de pomană. Am salariul cel mai mic din Liga 1, muncesc să-mi fac o cotă, să arăt că știu să antrenez”, Gică Hagi

.