Gică Hagi vrea schimbare la FRF. Patronul și managerul tehnic al campioanei României, Viitorul, crede că vina ratării calificării la CM 2018 nu le aparține doar selecționerului Christoph Daum și tricolorilor și arată cu degetul spre conducerea de la Casa Fotbalului.

”Din păcate am ajuns unde am ajuns și ne va trebui mult timp să redevenim ce am fost înainte. Văd că e o luptă cine va fi antrenorul echipei naționale, dar eu cred că nu asta e problema cea mai mare. Trebuie un proiect care să creeze o națională mai puternică decât a fost a noastră. Altfel, pentru mine nu stă niciun proiect în picioare.

Nu selecționerul este secretul. Este și acesta o componentă foarte importantă, dar fotbalul românesc trebuie să reflecteze foarte bine pe ce drum o ia. Serbia poate fi un model pentru noi. Succesul nu este întâmplător, succesul se programează”, a precizat Hagi, într-o conferință de presă susținută vineri.

Hagi vrea schimbare la FRF. ”Sunt 100 de persoane importante care ar trebui să se înhame la acest proiect”

”Regele” susține revoluția Generației de Aur: ”E nevoie de mult timp, de răbdare, de neuroini, și în primul rând de oameni competitivi. Foarte competitivi. Oameni care au realizat ceva în viață. Nu mai putem trăi doar din vorbe, să ne criticăm și să dăm unul în altul. Cel care a făcut treabă, care știe și se pricepe să se ducă să muncească, pentru că o să fie nevoie de muncă multă. Zi și noapte trebuie să te gândești numai la fotbal dacă vrei să faci iarăși o generație importantă.

În opinia mea sunt 100 de persoane importante care ar trebui să se înhame la acest proiect. Să vedem care va fi conducătorul cel mare, care va conduce această strategie, pentru că altfel dispărem din lumea fotbalului”.

Hagi vrea schimbare la FRF. ”Să se găsească persoana care să unească România”

Hagi a continuat: ”Sper că mai avem orgoliu și mândrie, că mai avem sentimentul de a face ceva pentru România. Sper să avem succes, să trăiesc să văd echipele naționale bătându-se de la egal la egal cu forțele europene și mondiale. Am văzut că acum ne mândrim cu o victorie împotriva Macedoniei (râde). Orice se poate face în România, dacă se dorește. Suntem mulți care ne pricepem la fotbal, dar important este să se găsească persoana care să unească România într-un singur sens”.



Hagi vrea schimbare la FRF. ”Guvernul României, oamenii mari trebuie să se gândească la lucruri importante pentru România”

Fostul mare fotbalist nu este de acord cu cei care dau vina pe tricolori pentru situația delicată în care a ajuns naționala: ”Văd că de lovește în jucători. E normal să fie și ei criticați, că și eu îi mai critic, dar ei sunt ultimii de care trebuie să vorbim. Sunt ca niște copii, iar părinții sunt cei care trebuie să aibă grijă de fotbalul românesc. Ei vor juca foarte bine dacă vor fi ghidonați foarte bine, manageriați foarte bine.

Valoarea trebuie să primeze. Nu poți să te lauzi singuri. Vorbesc faptele. Profesioniștii trebuie accesați. Cineva trebuie să facă lucrul acesta. Eu sunt prea mic să decid.

Nu mă ascund, doar politic se poate. Trebuie de sus. Guvernul României, oamenii mari trebuie să se gândească la lucruri importante pentru România. De acolo se poate crea o strategie importantă de succes. Sunt mulți, avem de unde să alegem. Eu mă consider unul dintre ei, mic, dar dedicat”, a declarat Gică Hagi.

Hagi vrea schimbare la FRF. ”Nu intru acum în concurență pentru postul de selecționer”

Hagi a repetat faptul că nu este momentan interesat de postul de selecționer al naționalei României.

”Am clubul meu, am făcut ceva la mine. Am luat-o de jos, am croit ceva. Servesc fotbalul, îmi place, dar excludeți-mă acum din orice comentariu, pe termen scurt. Nu intru în concurență, dar nu pentru că nu aș putea face două lucruri în deodată. Fac multe acum. Am un club și nu pot fi la nivel de echipă națională, doar să consiliez pe cineva. Nu pot să încurc borcanele.

Când n-o să mai am club, o să devin și eu accesibil, o să intru în concurență cu ceilalți colegi de-ai mei pentru postul selecționer sau director tehnic al loturilor reprezentative. Acum nu se poate, dar nu pentru că nu mi-aș dori sau că nu mi-ar plăcea”.

Hagi vrea schimbare la FRF. Copos l-a vrut președinte la Rapid

”George Copos mi-a propus să fiu președinte la Rapid când era dânsul patron. I-am zis că vreau să fiu antrenor. Voi rămâne pe partea tehnică, la munca de jos, acolo pe teren. Nu vizez pe termen scurt și mediu un post de conducere. Poate mai târziu, cân voi ajunge la vârsta lui nea Mircea Lucescu, la 65 – 70 de ani”, a mai precizat Hagi.