Gică Popescu iese la atac: „Cei din conducerea FRF nu se pricep la fotbal. Caută doar notorietatea”

Gică Popescu a ieșit în public și a vorbit deschis despre ce i s-a întâmplat şi despre noile perspective pe care le are în fotbal.

”Cei din conducerea Federației nu se pricep la fotbal. Sunt băieți buni, vorbesc bine, dar nu se pricep la fotbal. Am impresia că ei caută altceva. Părerea mea este că Federația este o rampă de lansare pentru ei. Fotbalul dă notorietate. Asta urmăresc. Președintele Federației era un necunoscut până să devină președinte. S-au pierdut doi ani de reconstrucție a fotbalului românesc”, a acuzat Gică Popescu la Digi Sport.

”La transferul lui Sânmărtean am fost pentru a traduce. Am luat doi ani”

”Refuz să cred că cineva îşi permite în România să se joace cu viaţa oamenilor. Eu la Sânmărtean am fost pentru a traduce contractul şi am fost acuzat de spălare de bani. Am luat doi ani (n.r. perioada petrecută efectiv în închisoare). Eu am acceptat ce mi s-a întâmplat şi am ţinut capul sus. Nu dau vina pe nimeni, am fost supărat doar pe mine”, a spus Popescu, la Digi Sport, în emisiunea Fotbal Club, referitor la condamnarea sa în Dosarul Transferurilor.

”A fost un plan „B”, dar nu am vrut să îl accept”

La ora respectivă mulţi s-au întrebat de ce din echipa lui Popescu nu a ieşit cineva în faţă, care să candideze la şefia Federaţiei. Fostul fundaş a explicat de ce a respins din start această variantă.

„A fost un plan „B”, dar nu am vrut să îl accept. Eu mă ştiam nevinovat, iar cei de lângă mine au înţeles şi au respectat asta. Un plan „B” însemna că accept că am vreo vină şi că mă tem că aş putea fi condamnat”, a mai spus Popescu, pentru ca apoi să dezvăluie că fostul selecţioner al României se afla printre posibilii săi înlocuitori: „Iordănescu ar fi fost printre alternative, însă am refuzat orice plan „B”!”.

Condamnat în Dosarul Transferurilor

Popescu a fost condamnat definitiv, în primăvara lui 2014, de instanţa Curţii de Apel Bucureşti la 3 ani, o lună şi 10 zile închisoare cu executare. Anterior, el fusese achitat de Tribunalul Bucureşti şi condamnat cu suspendare de către o altă instanţă a Curţii de Apel Bucureşti, potrivit vechilor coduri penale.

Arestarea sa a venit cu doar câteva zile înainte de alegerea preşedintelui FRF, el fiind considerat la ora respectivă principalul candidat.