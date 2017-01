Gică Popescu va fi grațiat și va fi noul președinte al Federației! Finanţatorul Stelei, Gigi Becali, crede că alegerile la preşedinţia FRF de anul viitor vor fi câştigate de către ”Baci”, fost condamnat în dosarul transferurilor, care va beneficia de legea graţierii şi va avea astfel dreptul să candideze.

Becali mizează pe victoria lui Popescu, deşi afirmă că fostul arbitru Cristian Balaj are susţinere din partea cluburilor afiliate.

”Eu cred că regula asta cu jucătorii sub 21 de ani va dispărea odată cu schimbarea preşedintelui la federaţie, care am înţeles că va fi ăsta, Balaj, arbitrul. Aşa am înţeles, că este susţinut. De fapt, ştii cine cred eu că va fi preşedinte la FRF, de fapt 99 la sută? Va fi Gică Popescu.

Ştiţi de ce? Pentru că se va da legea graţierii acum şi pedeapsa lui va fi graţiată şi va cădea şi pedeapsa complementară, aia de a nu putea participa la alegeri. Cine să candideze împotriva lui? După toate câte i s-au întâmplat nimeni nu îndrăzneşte pentru că îi bate Gică Popescu. Mai ales că a suferit cât a suferit şi fiind şi victimă şi după toate astea el s-a şi retras, a stat liniştit, la locul lui, vă daţi seama cât respect are în tot fotbalul românesc”, a declarat Becali. la Sport.ro.