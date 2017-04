Gigi Becali a anunțat transferul la FCSB a unui fotbalist care are tatuat pe piept numele echipei Rapid. E vorba de Alexandru Ioniță de la Astra Giurgiu, jucător crescut în Giulești.

”Vreau un jucător care are tatuat Rapid pe piept. I-am spus că dacă vine la Steaua trebuie să-și șteargă tatuajul. Nu vreau să dau mai multe detalii pentru a nu se spune că discut despre transferuri înaintea meciurilor cu echipele de la care sunt jucătorii pe care îi doresc”, a declarat finanțatorul FCSB, la Digi Sport.

Posibilul transfer al lui Alexandru Ioniță II la FCSB alimentează și mai mult înlocuirea lui Laurențiu Reghecampf cu Marius Șumudică, tehnician care a anunțat că nu-și mai prelungește contractul cu Astra Giurgiu.

Gigi Becali a confirmat faptul că Laurențiu Reghecampf ar putea părăsi FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a recunoscut că soția tehnicianului a discutat cu el despre clauza de reziliere.

Patronul FCSB este de acord cu despărțirea de actualul tehnician cu condiția ca acesta să câștige campionatul. Becali susține că nu-i va mai cere niciun ban și-l va lăsa să plece fără să plătească clauza de reziliere care se ridică la 700.000 de euro.

”Eu am vorbit acum o jumătate de oră cu Reghe, l-am întrebat dacă este adevărat, pentru că am vorbit și cu Ana acum două zile și doar m-a întrebat, ipotetic, că, dacă ar avea o ofertă, i-aș mai cere clauza de un milion? Am zis să luăm luni și n-o să le mai cer niciun ban.

Atunci când le-am cerut bani, am vrut să-i dau o pedeapsă lui Reghe. I-am făcut dublare de contract, i-am dat cât a cerut el și i-am pus un milion clauză. Acum e mai mare prietenia și nu-i mai cer niciun ban. Pentru că de ce? Cu el l-am vândut pe Stanciu, cu el am intrat în grupele Europa League și am mai luat zece milioane. Acum nu-i mai cer niciun ban, mi-e rușine să-i mai cer”, a declarat Gigi Becali la Fotbal Club, de la Digi Sport.