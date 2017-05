Gigi Becali a câștigat 1.000.000 de euro! Clubul qatariot Al Sadd i-a prelungit contractul lui Hamroun

Gigi Becali a câștigat 1.000.000 de euro dintr-un foc! Clubul qatariot Al Sadd i-a prelungit contractul lui Hamroun.

Al Sadd a făcut oficială activarea opţiunii de cumpărare a lui Jugurtha Hamroun, care a semnat astfel un contract cu echipa lui Xavi până în 2019.

OFFICIAL: #AlSadd use buy-option to sign Jugurtha Hamroun permanently from Steaua Bucharest, extending his stay at the club until 2019 pic.twitter.com/oS1Z5lMtZT

— AlSadd Sports Club (@AlsaddSC) May 24, 2017